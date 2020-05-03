Заразилась коронавирусом актриса Татьяна Васильева: «Больницы переполнены!»

Васильева рассказала о симптомах и призналась, что не придавала большого значения эпидемии: она не ходила в гости и по возможности оставалась дома, однако все же выходила на улицу, чтобы выбросить мусор или посетить магазин.

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

Заразившаяся коронавирусом актриса Татьяна Васильева рассказала в своем Instagram, что после ухудшения самочувствия и посещения больницы она осознала масштаб эпидемии. Ранее актриса подтвердила РИА Новости, что у нее обнаружен COVID-19.

«Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37,5 — 37,8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах», — написала Васильева.

По ее словам, вызвав скорую и поехав в больницу, она поняла весь масштаб пандемии. «Больницы переполнены! Скорую я ждала 8 часов, потом еще 4 часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий», — рассказала актриса.

Васильева сообщила, что врачи диагностировали ей двустороннюю пневмонию. «Поражения легких не сильные, поэтому я могу лечиться дома. Я так и делаю. В больнице и без меня много забот. Результаты на COVID-19 придут послезавтра. Но клиническая картина говорит именно об этом вирусе», — сказала она.

Васильева также призналась, что не придавала большого значения эпидемии: она не ходила в гости и по возможности оставалась дома, однако все же выходила на улицу, чтобы выбросить мусор или посетить магазин.

«А теперь я понимаю, что все это не шутки. И если вы верите мне, прошу! Берегите себя! Оставайтесь дома!» — призвала актриса.

Татьяна Васильева — народная артистка России. Трудилась в Московском академическом театре сатиры и Театре имени Маяковского. Снималась в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть».