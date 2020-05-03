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75 дней до Победы: Я работаю почтальоном и комсоргом, сыт и одет

15:14 03.05.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Михаил Шалин пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: Я работаю почтальоном и комсоргом, сыт и одет
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: Я работаю почтальоном и комсоргом, сыт и одет

75 дней до Победы: Я работаю почтальоном и комсоргом, сыт и одет75 дней до Победы: все ребята разошлись кто на пост, кто в концерт, кто уже лег спатьЕщё 65 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

1944 года. Дня 20 декабря.
Добрый день, дорогие родители-  папа и мама и дорогие Володя, Вася, Петя, Витя и дорогая сестрица Нина. С фронтовым приветом к Вам Ваш сын и брат Михаил Ильич Шалин. Дорогие родители, братцы и сестрица, сообщаю Вам, что письма Ваши я получил все, за что очень и очень благодарю, когда я читаю Ваши письма, я как с Вами разговариваю. Я очень рад тем, что у Вас есть что кушать. Вы пишете, что у Вас там большие морозы, у нас здесь погода теплая, снегу еще нет. Нахожусь я на старом месте. Работаю почтальоном и комсоргом. От бабушки я письма получаю, а от Петрова нет. Я сыт и одет. Вы просили у меня фотокарточку. Я бы Вам выслал, но здесь сфотографироваться негде. Кругом военные, гражданских нет. А если вы имеете возможность сфотографироваться то вышлите мне.

Пока, до свидания, жду ответа. Миша .
ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА

Новосибирская обл.
г. Бердск, Санаторий Обл.здрава
подсобное х-во,

Шалину Илье Степ
Полевая почта 34454
Шалину Мих. Ильичу

Желаю счастья и всего хорошего в вашей жизни!

75 дней до Победы: Я работаю почтальоном и комсоргом, сыт и одет

Фронтовик шлет весточку с фронта

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