75 дней до Победы: Я работаю почтальоном и комсоргом, сыт и одет

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

1944 года. Дня 20 декабря.

Добрый день, дорогие родители- папа и мама и дорогие Володя, Вася, Петя, Витя и дорогая сестрица Нина. С фронтовым приветом к Вам Ваш сын и брат Михаил Ильич Шалин. Дорогие родители, братцы и сестрица, сообщаю Вам, что письма Ваши я получил все, за что очень и очень благодарю, когда я читаю Ваши письма, я как с Вами разговариваю. Я очень рад тем, что у Вас есть что кушать. Вы пишете, что у Вас там большие морозы, у нас здесь погода теплая, снегу еще нет. Нахожусь я на старом месте. Работаю почтальоном и комсоргом. От бабушки я письма получаю, а от Петрова нет. Я сыт и одет. Вы просили у меня фотокарточку. Я бы Вам выслал, но здесь сфотографироваться негде. Кругом военные, гражданских нет. А если вы имеете возможность сфотографироваться то вышлите мне.



Пока, до свидания, жду ответа. Миша .ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА

Новосибирская обл.

г. Бердск, Санаторий Обл.здрава

подсобное х-во,



Шалину Илье СтепПолевая почта 34454Шалину Мих. Ильичу

Желаю счастья и всего хорошего в вашей жизни!