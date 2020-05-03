Лежат в реанимации 37 тяжелых пациентов с COVID-19, из них 9 на ИВЛ на 3 мая в Новосибирской области

За последние сутки выявлен еще 51 заразившийся коронавирусом в регионе. Всего диагноз подтвержден у 620 человек. В детскую больницу №3 госпитализированы 97 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Еще 51 человек заразился коронавирусом за сутки на 3 мая в Новосибирской области. Всего 620 болеют COVID-19 в регионе

По данным оперативного штаба, на 12 часов 3 мая в Новосибирской области за сутки диагноз “коронавирусная инфекция” подтвержден у 51 человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Таким образом, в регионе зарегистрировано 620 случаев заражения коронавирусом, из них 26 – дети. 109 человек выздоровели, 7 скончались.

На ИВЛ находятся 9 пациентов, всего в отделениях реанимации – 37 человек.

В детскую больницу №3 госпитализированы 97 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 671, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 2 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 – в Сузунскую и 1 пациент – в Маслянинскую.

Всего в Новосибирской области сделан 39 461 тест на коронавирус.

В Бердске за последние сутки не зарегистрировано новых случаев заражения. Всего из было 7. Один пациент выздоровел, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».