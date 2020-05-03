Нашли живым пропавшего на сутки 10-летнего мальчика с самокатом в Бердске. Он был у приятеля

Местонахождение ребенка обнаружили сотрудники уголовного розыска бердской полиции. Здоровью мальчика ничего не угрожает. Его искали в центре города — на территории вокруг городского парка, ограниченной улицами Островского и Герцена. Волонтерам дали отбой.

Ребенок пошел кататься на новом самокате и исчез

Пропавшего без вести 10-летнего мальчика на шли в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

— Его нашли сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий. Он здоров. Его жизни ничего не угрожает. Обнаружили мальчика вот только что у знакомого, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы регионального главка полиции.

Местонахождение пропавшего днем 2 мая в Бердске 10-летнего ребенка на 11.30 воскресенья, 3 мая, еще было неизвестно, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Как выяснилось, он пошел гулять на подаренном папой в субботу самокате и пропал. Сначала его искали родители самостоятельно, а ночью обратились в полицию.

На писки ребенка вышли не только полицейские, но и экипажа отряда «Лиза Алерт». Волонтерам объявили отбой.

Поиски вели в центре Бердска — на территории вокруг городского парка от ул. Островского до ул. Герцена. Здесь проживает семья пропавшего ребенка, здесь живут его родственники.

В ночь на воскресенье в полицию поступило заявление от матери 10-летнего мальчика о его безвестном исчезновении. 2 мая он вышел на улицу, после чего не вернулся домой. Телефон пропавшего оказался недоступен. С целью установления местонахождения ребенка сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Были изъяты записи с камер видеонаблюдения, по которым установили примерный маршрут и местоположение ребенка.

По предварительной информации в отношении ребенка никаких противоправных действий не совершалось. По данному факту проводится проверка, подчеркнули в полицейском ведомстве.