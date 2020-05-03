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Как отличить коронавирус от сезонной аллергии? Разницу симптомов объяснил Роспотребнадзор

13:36 03.05.2020 Фото: Роспотребнадзора
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Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Но есть исключения.

Как отличить коронавирус от сезонной аллергии? Разницу симптомов объяснил Роспотребнадзор
Об отличии симптомов сезонной аллергии и коронавирусной инфекции рассказал Роспотребнадзор
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как отличить коронавирус от сезонной аллергии? Разницу симптомов объяснил Роспотребнадзор

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Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких, объяснили в Роспотребнадзоре.

Симптомы поллиноза (сезонной аллергии):

— насморк;

— першение в горле;

— покраснение глаз;

— слезотечение, зуд;

Как отличить от симптомов при COVID-19?

При сезонной аллергии:

— нет повышения температуры;

— нет выраженной слабости, утомляемости;

— нет болей в мышцах;

— нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой);

— нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)

Рекомендации для аллергиков:

1. Оставайтесь дома. В воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже.

— установите в жилом помещении систему очистки воздуха;

— ежедневно проводите дома влажную уборку;

— по возвращении с улицы примите душ, вымойте голову, переоденьтесь;

— не употребляйте пищевые продукты, способные усилить симптомы аллергии

2. Принимайте лекарственные средства, назначенные врачом.

3. При ухудшении состояния обратитесь за медицинской помощью.

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