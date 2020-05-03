Как отличить коронавирус от сезонной аллергии? Разницу симптомов объяснил Роспотребнадзор

Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких, объяснили в Роспотребнадзоре.
Симптомы поллиноза (сезонной аллергии):
— насморк;
— першение в горле;
— покраснение глаз;
— слезотечение, зуд;
Как отличить от симптомов при COVID-19?
При сезонной аллергии:
— нет повышения температуры;
— нет выраженной слабости, утомляемости;
— нет болей в мышцах;
— нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой);
— нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)
Рекомендации для аллергиков:
1. Оставайтесь дома. В воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже.
— установите в жилом помещении систему очистки воздуха;
— ежедневно проводите дома влажную уборку;
— по возвращении с улицы примите душ, вымойте голову, переоденьтесь;
— не употребляйте пищевые продукты, способные усилить симптомы аллергии
2. Принимайте лекарственные средства, назначенные врачом.
3. При ухудшении состояния обратитесь за медицинской помощью.