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Заразился COVID-19 еще один ребенок за сутки на 3 мая в Новосибирской области. Подозрительных 97 детей в регионе

13:52 03.05.2020 Фото: pexels.com
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Всего диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен 26 несовершеннолетним жителям региона. В детскую больницу №3 госпитализированы 97 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с положительным тестом.

Заразился COVID 19 еще один ребенок за сутки на 3 мая в Новосибирской области. Подозрительных 97 детей в регионе
В Новосибирской области коронавирусом заразился еще один ребенок
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразился COVID 19 еще один ребенок за сутки на 3 мая в Новосибирской области. Подозрительных 97 детей в регионе

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В больницу госпитализировали еще одного ребенка, зараженного за сутки на 3 мая коронавирусом в Новосибирской области. В воскресенье, 3 мая, стало известно, что теперь детей с диагнозом “коронавирусная инфекция” 26. За последние сутки коронавирус подтвержден у 51 человека в регионе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». А всего зарегистрировано 620 случаев заражения COVID-19, 109 человек выздоровели, 7 скончались.

На ИВЛ находятся 9 пациентов, всего в отделениях реанимации – 37 человек. В детскую больницу №3 госпитализированы 97 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 671, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 2 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 – в Сузунскую и 1 пациент – в Маслянинскую.

Всего в Новосибирской области сделан 39 461 тест на коронавирус.

Как сообщал «Курьер.Ссреда. Бердск», за последние два дня в инфекционном госпитале скончались два пациента. Оба — мужчины, одному — 73 года, второму — 32 года. У них были сопутствующие заболевания: у первого ишемическая болезнь сердца, у второго — ожирение и гипертония.

Коронавирусная инфекция выявлена в 20 территориях региона, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»: Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске, городе Обь, в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском и Куйбышевском районах.

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