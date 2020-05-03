Михалков жалуется на цензуру: Сняли с эфира его авторскую программу «Бесогон ТВ»

В новый выпуск его передачи «У кого в кармане государство?» он рассказал о желании миллиардера и филантропа Билла Гейтса чипировать всех людей планеты.

Михалков пожаловался на цензуру после снятия передачи о чипировании всех людей

Российский актер и режиссер Никита Михалков обратился к каналу «Россия 24» на YouTube-канале своей авторской программы «Бесогон ТВ», выразив сожаление о решении снять с эфира новый выпуск его передачи, в которой он рассказал о желании миллиардера и филантропа Билла Гейтса чипировать всех людей планеты.

По мнению Михалкова, решение о снятии выпуска с эфира означает, что есть некто «неприкосновенный», а также, что «правда никому не нужна». «Мне жалко, что с канала исчезнет одна из немногих передач, кстати говоря, с огромным рейтингом, в которой мы хотим спокойно и серьезно задавать вопросы и искать вместе ответ», — заявил Михалков, пожаловавшись на цензуру.

Режиссер отметил, что не знает, будет ли его авторская программа и дальше транслироваться в эфире телеканала: «Я не знаю, будем ли мы продолжать это и где, если будем». Михалков также отметил, что его передача вызвала «истерический страх».

Ранее телеканал «Россия 24» принял решение о снятии с эфира нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» под названием «У кого в кармане государство?», премьера которого состоялась 1 мая.

В новом выпуске своей передачи режиссер заподозрил основателя компании Microsoft в том, что он хочет чипировать всех людей планеты.

Текст обращения направила в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пресс-служба режиссера.

Дословно

МОЛНИЯ!

Снят с эфира новый выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» на телеканале «Россия24»

Россия, Москва, 2 мая 2020 г. – Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» «У кого в кармане государство?», премьера которого состоялась 1 мая 2020 г., снят с эфира телеканала «Россия24».

Программа «БесогонТВ» традиционно выходила на телеканале «Россия24» в пятницу с повторами в субботу и воскресенье. В пятницу 1 мая 2020 г. состоялась премьера программы «У кого в кармане государство?», после чего программу сняли с эфира.

«В пятницу вышел новый выпуск нашей программы «БесогонТВ» «У кого в кармане государство?», и после этого руководство ВГТРК сообщило мне, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет, то есть передача снята с эфира. Может быть масса объяснений этому, но для меня это чистой воды цензура, – отметил Никита Михалков. – Когда есть выбор между войной и позором и выбирается позор, в результате человек получает и войну, и позор. Уверен, что люди любого ранга должны отвечать за свои слова, сказанные публично. И не может и не должно здесь быть неприкосновенных».