Разрешило вывозить маски за границу для продажи правительство России

Заперт на экспорт защитных медицинских изделий был введен до 1 июня. Но 2 мая его сняли.

Правительство сняло временный запрет на экспорт средств защиты и масок

Правительство России сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившими силу постановление правительства РФ от 2 марта «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ, постановление правительства РФ от 2 апреля «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 2 марта», — говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Ранее правительство РФ ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски. Сообщалось, что ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.