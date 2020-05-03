Разложившийся труп нашли дети в Первомай на берегу Обского моря в Бердске? Страшная находка была 27 апреля

Тело всплыло в районе старого Бердска. Криминалистам предстоит установить личность погибшего и причины смерти. 1 мая подобных происшествий в Новосибирской области не зарегистрировано, заявили в региональном главке МВД.

Вероятно, тело долго находилось в водe. Его обнаружили 27 апреля на побережье Бердска

Некоторые новосибирские СМИ сегодня, 3 мая, сообщили, что пятницу, 1 мая, «ребятишки играли на берегу Новосибирского водохранилища в Бердске, когда заметили в воде полуразложившийся труп мужчины». О страшной находке сознательные дети якобы сообщили в правоохранительные органы.

В управлении МВД по Новосибирской области в воскресенье эту информацию не подтвердили. В пресс-службе регионального полицейского ведомства напомнили, что такое происшествие зарегистрировано на бердском побережье Обского моря 27 апреля.

— И нашли тело не дети, а взрослые, — отметила дежурный офицер главка МВД, сообщив, что после этой даты в Новосибирской области подобных происшествий не было.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 27 апреля к бердскому берегу прибило труп мужчины. Его выбросило на обмелевшие побережье Обского моря в районе старого Бердска. Вода отступила, обнажив дно на много метров от привычного берега.

Прибывшие к месту происшествия спасатели с применением индивидуальных средств защиты, извлекли труп мужчины из воды. В дальнейшем тело было передано сотрудникам полиции. Криминалистам предстоит установить личность погибшего и причину смерти.

-Следователи провели осмотр места происшествия, также назначена судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято решение, — сообщал представитель СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», вероятно, тело давно находилось в воде, так как имелись признаки разложения.