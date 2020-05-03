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Выявили рекордные 10 633 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 3 мая в России

14:48 03.05.2020 Фото: pexels.com
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При этом у половины новых заболевших не было симптомов. Число заразившихся в стране выросло выросло до 134 687 человек. Больше всего новых случаев в Москве — 5948.

Выявили рекордные 10 633 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 3 мая в России
В России выявили более десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе 3 мая.

При этом у половины заболевших не было симптомов.

Больше всего новых случаев в Москве — 5948. В Московской области зарегистрировали 822 случая, в Санкт-Петербурге — 295.

За сутки от заболевания умерли 58 человек, выздоровели 1626 пациентов.

Таким образом, число заболевших в России выросло выросло до 134 687 человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за сутки на 3 мая в Бердске новых больных нет, их по-прежнему 7. А в Новосибирской области выявили 51 вновь заболевшего.

По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч.На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия.

В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. Россия занимает седьмое место, обогнав Китай, Иран и Турцию.

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