3 мая 2020 года — День окликания предков: Что принято делать в этот день и как душа умерших приходит погостить

С погоста душа летит вслед за родственником в дом, где смотрит, как живут потомки, что стоит на столе, не голодают ли они. Считается, что души умерших в дни поминовения питаются паром, поэтому специально готовят горячие блюда.

Чтобы душа близкого человека смогла переступить черту и ступить в мир живых, ее необходимо окликать и причитать

Народный праздник Окликание предков отмечается 3 мая 2020 года (дата по старому стилю – 20 апреля).

Народная легенда гласит, что в этот день души умерших предков, которые тоскуют по земной жизни, могут навестить мир живых. Исчезают преграды между мирами. Но одна все же остается. Чтобы душа близкого человека смогла переступить черту и ступить в мир живых, ее необходимо окликать и причитать. Только так она получит возможность до полуночи погостить здесь.

С погоста душа летит вслед за родственником в дом, где смотрит, как живут потомки, что стоит на столе, не голодают ли они. Считается, что души умерших в дни поминовения питаются паром, поэтому специально готовят горячие блюда. После проведенного рядом с близкими людьми на этом свете дня, в 12 часов ночи душа возвращается в свой мир.

Окликание предков 3 мая, что за день, обряды и традиции

Подмечали, что с этого дня у тополя ломаются почки и зацветает облепиха. Крестьяне в это время занимались посевом на рассаду семян тыквы, огурцов, фасоли. Если погода теплая, то семена сеяли в открытый грунт, но с обязательным укрытием, ведь до 10 июня возможны заморозки.

На Фёдора поминали умерших, потому что считали, что в этот день покойники тоскуют по земной жизни, открывается земля и на Божий свет вылетают души людей, ушедших от нас, чтобы мы смогли с ними свидеться. 3 мая ходили на кладбище: на погосте причитали или окликали усопших родителей. За обеденным столом ожидали силу своего рода. Стол накрывали как можно сытнее, чтобы души предков посмотрели на то, как не скудеет житье-бытье наше.

На Руси чрезвычайно развито было искусство причитания, в том числе поминальных и похоронных причитаний. В большом количестве записаны плачи, которые являются подлинной народной поэзией. Многие тексты представляют собой настоящие высокохудожественные произведения, которые поражают образным языком, глубиной чувств, четкой структурой и строго выдержанной ритмикой.

Причитание – древний жанр народного фольклора, пример высокого трагического искусства. Выплакивание невыносимого горя в народном быту стало практически физиологической потребностью. Выплакавшись, человек частично одолевает непоправимую беду, ему становится немного легче. Окружающие люди, слушая причитание, разделяют чужое горе, берут на себя часть потери.

Крестьяне на Федора стол застилали белой скатертью, ставили хлеб-соль, у икон зажигали свечи и молились об урожае. Вообще у наших пращуров было принято молиться всей семьей перед каждым важным делом. Освящалась вся крестьянская работа, т.к. крестьяне надеялись, что высшие силы окажут им помощь в нелегко труде.

Рыбаки в этот день не ходили на промысел. Считалось, что ловить рыбу в это время – большой грех. Ещё с давних пор люди подметили, что 3 мая плотва начинает метать икру. Поэтому на Федора рыбной ловлей заниматься строго-настрого запрещалось, чтобы не тревожить рыбу во время нереста.

Что принято делать в этот день

Ритуал встречи

Одним из самых чтимых праздников считался День Фёдора Неводника, ещё он известен как Окликание родителей или День предков.

Окликание имело большое значение. Сам ритуал скорее был похож на причитание или зазывание. Это часто проводили на кладбище, на могилах умерших. И если сами родственники не могли справиться с такой задачей, то нанимали специальных плакальщиц. Выполнять данную миссию доверяли пожилым женщинам или старухам. В своих причитаниях те звали умершего на этот свет, чтоб поглядеть на своих детишек, приласкать сирот, порадовать добрым словом. Предки верили, что без такого приглашения душа не сможет пройти врата, соединяющие мир, ей важно, чтобы в мире живых родственники ожидали встречи, тогда преграды теряли свою силу.

Если до кладбища было далеко добираться, то разрешалось звать умерших с порога, вот только делать это надо было обязательно жалостливо, не оглядываясь на то, что подумают окружающие. Мне кажется, что для искренне тосковавших родственников это не составляло труда.

Чем потчевали

Принято было готовить щедрый обед, чтоб показать гостю из потустороннего мира достаток. Душа должна была поглядеть, что её родные живут в достатке и упокоиться с миром. Для того, чтобы угостить умершего блюда готовили горячие, предки верили, что душа без плоти может питаться только паром, поэтому угостить её можно было исключительно такой снедью.

Хозяевам не следовало скупиться, поскольку из могил мог встать не один род, и каждый умерший должен был найти за столом своё место. А для самого старого представителя ставили отдельный стул, на который никто из живых не имел права садиться.

Но как бы гостеприимно не было в доме, душе приходилось покинуть обитель до 12 часов ночи, дабы потом не беспокоить живых. Ощутить то, что душа улетела можно было по дуновению ветерка.

3 мая: приметы и поверья

Если весна дружная, то земля посевной сделалась, пришло время сеять пшеницу. Много шишек на ели – к урожаю пшеницы. Если шишек много на сосне, то рожь будет хорошо расти. Сильный и гулкий первый гром – к хорошему урожаю. В дождь рожь сеять нельзя, иначе будет много сорняков. Если в мае пройдет три хороших дождя, то три года будет много хлеба. Если май дождливый и холодный, то меда не будет. Что первым тронется в рост: трава или рожь – тому и урожай. Сны со 2 на 3 мая пустые. Не следует придавать им значение.

Источник: Пронедра