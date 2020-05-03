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Болеющий COVID-19 Мишустин чувствует себя нормально и «контактирует с коллегами по телефону»

15:03 03.05.2020
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Пресс-секретарь Михаила Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера: в условиях самоизоляции и под присмотром врачей он продолжает работать с документами.

Болеющий COVID 19 Мишустин чувствует себя нормально и контактирует с коллегами по телефону
Глава правительства отправился на самоизоляцию и под присмотр врачей, его обязанности будет временно исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков, передают «Известия».

«Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону», — сказал он.

Вечером 30 апреля Мишустин рассказал президенту Владимиру Путину о том, что его тесты на коронавирус дали положительные результаты, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Глава правительства отправился на самоизоляцию и под присмотр врачей, его обязанности будет временно исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Все члены правительства, контактировавшие с заболевшим премьером, изолированы и проходят дополнительное тестирование. Кабмин продолжает работу в штатном режиме.

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