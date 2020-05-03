Скончался от коронавируса врач в Челябинской области. Он брал анализы у контактных с зараженными

Правительству поручено оказать финансовую помощь семье умершего врача. Число случаев коронавирусной инфекции на Южном Урале за сутки приблизилось к 700.

В Челябинской области от коронавируса умер врач

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, за сутки в регионе вирус подтвердили у 54 новых пациентов. Теперь в области зарегистрировано 697 случаев COVID-19. К сожалению, увеличилось число смертей – от ковидной пневмонии умер еще один мужчина. Это – врач общей практики из Брединского района. Ранее медработник занимался забором материала у контактных лиц.

В связи с его смертью губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования. Правительству поручено оказать финансовую помощь семье умершего врача, передает «Челябинск сегодня».

На данный момент 74 пациентов, ранее оказавшихся в больницах с коронавирусом, вылечили и выписали. Еще семерых, которые являются жителями других регионов, перевели в медицинские учреждения по месту жительства.

Остальные пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.