Отобрал золото грабитель с бородой в магазине «Монетка» на ул. Комсомольской в Бердске. Беглеца ищет полиция в районе вокзала

Бердские полицейские получили ориентировку на предполагаемого грабителя

Сегодня, 3 мая, в четвертом часу дня совершен грабеж в магазине «Монетка», который расположен в Бердске на ул. Комсомольской. Отобрав золотые изделия, грабитель скрылся.

Как рассказали очевидцы, высокий молодой мужчина имеет особую примету — он с бородой, но без усов. Кроме того, он был одет во все темное — бейсболку и толстовку с капюшоном. Предположительно, подозреваемый побежал в сторону бердского железнодорожного вокзала. В том числе там его сейчас ищет полиция.

Есть информация, что грабителем оказался житель Искитима.