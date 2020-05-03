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Отобрал золото грабитель с бородой в магазине «Монетка» на ул. Комсомольской в Бердске. Беглеца ищет полиция в районе вокзала

15:54 03.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
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Предположительно, ограбил магазин житель Искитима, одетый в темное. Борода без усов — особая примета подозреваемого.

Отобрал золото грабитель с бородой в магазине Монетка на ул. Комсомольской в Бердске. Беглеца ищет полиция в районе вокзала
Бердские полицейские получили ориентировку на предполагаемого грабителя

Сегодня, 3 мая, в четвертом часу дня совершен грабеж в магазине «Монетка», который расположен в Бердске на ул. Комсомольской. Отобрав золотые изделия, грабитель скрылся.

Как рассказали очевидцы, высокий молодой мужчина имеет особую примету — он с бородой, но без усов. Кроме того, он был одет во все темное — бейсболку и толстовку с капюшоном. Предположительно, подозреваемый побежал в сторону бердского железнодорожного вокзала. В том числе там его сейчас ищет полиция.

Есть информация, что грабителем оказался житель Искитима.

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От редакции

Люди нищают на самоизоляции?

Аноним, 03 мая 2020 16:12
Да нет, просто полиция в Бердске перестала ловить "мышей", протоколы составлять намного проще...

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