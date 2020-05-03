Обжаловала компенсацию в 300 тыс.рублей экс-губернатору Юрченко за незаконное уголовное преследование прокуратура Новосибирской области

В январе 2020 года Василий Юрченко направил в суд исковое заявление — взыскать с Минфина РФ 3,3 млн рублей компенсации морального вреда. Экс-глава региона выиграл суд о смене статуса земли. Его признали невиновным. Но и 300 тыс. прокуратура считает завышенными.

С Василия Юрченко снято уголовное преследование по реабилитирующим обстоятельствам

Прокуратура обжаловала решение Октябрьского райсуда Новосибирска, который назначил выплатить экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование. По словам помощника прокурора района Оксаны Юрченковой, ведомство просит снизить размер компенсации, считая ее завышенной. Апелляционная жалоба аналогичного содержания поступила и от Минфина РФ, передает Ъ.

В январе 2020 года экс-глава региона Василий Юрченко направил в суд исковое заявление, в котором просил взыскать с Минфина РФ 3,3 млн рублей компенсации морального вреда за необоснованное уголовное преследование. Третьим лицом в процессе выступала прокуратура.

Основанием для иска стало постановление Следственного комитета России (СКР) от 3 февраля 2017 года, согласно которому с бывшего губернатора было снято подозрение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Речь в уголовном деле шла о смене статуса земли — якобы по распоряжению Василия Юрченко участок площадью 17,7 тыс. га, относящийся к землям обороны, был переведен в категорию сельхозназначения. Поскольку дело было закрыто по реабилитирующим основаниям, экс-губернатор потребовал компенсацию. В марте 2020 года Октябрьский райсуд удовлетворил претензии истца частично и уменьшил запрашиваемую сумму до 300 тыс. рублей.