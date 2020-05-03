03.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Обжаловала компенсацию в 300 тыс.рублей экс-губернатору Юрченко за незаконное уголовное преследование прокуратура Новосибирской области

16:05 03.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В январе 2020 года Василий Юрченко направил в суд исковое заявление — взыскать с Минфина РФ 3,3 млн рублей компенсации морального вреда. Экс-глава региона выиграл суд о смене статуса земли. Его признали невиновным. Но и 300 тыс. прокуратура считает завышенными.

Обжаловала компенсацию в 300 тыс.рублей экс губернатору Юрченко за незаконное уголовное преследование прокуратура Новосибирской области
С Василия Юрченко снято уголовное преследование по реабилитирующим обстоятельствам

Прокуратура обжаловала решение Октябрьского райсуда Новосибирска, который назначил выплатить экс-губернатору Новосибирской области Василию Юрченко компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование. По словам помощника прокурора района Оксаны Юрченковой, ведомство просит снизить размер компенсации, считая ее завышенной. Апелляционная жалоба аналогичного содержания поступила и от Минфина РФ, передает Ъ.

В январе 2020 года экс-глава региона Василий  Юрченко направил в суд исковое заявление, в котором просил взыскать с Минфина РФ 3,3 млн рублей компенсации морального вреда за необоснованное уголовное преследование. Третьим лицом в процессе выступала прокуратура.

Основанием для иска стало постановление Следственного комитета России (СКР) от 3 февраля 2017 года, согласно которому с бывшего губернатора было снято подозрение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Речь в уголовном деле шла о смене статуса земли — якобы по распоряжению Василия Юрченко участок площадью 17,7 тыс. га, относящийся к землям обороны, был переведен в категорию сельхозназначения. Поскольку дело было закрыто по реабилитирующим основаниям, экс-губернатор потребовал компенсацию. В марте 2020 года Октябрьский райсуд удовлетворил претензии истца частично и уменьшил запрашиваемую сумму до 300 тыс. рублей.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Снизят размер компенсации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Видео с места трагедии: Тела выпавших с 11 этажа 7- и 10-летнего братьев нашли на тротуаре в центре Москвы
16:26 03-05-2020
Видео с места трагедии: Тела выпавших с 11 этажа 7- и 10-летнего братьев нашли на тротуаре в центре Москвы
Бросили старика с коронавирусом врачи возле его дома в Москве. Его дочь пожалуется в СК
16:20 03-05-2020
Бросили старика с коронавирусом врачи возле его дома в Москве. Его дочь пожалуется в СК
Обжаловала компенсацию в 300 тыс.рублей экс-губернатору Юрченко за незаконное уголовное преследование прокуратура Новосибирской области
16:05 03-05-2020
Обжаловала компенсацию в 300 тыс.рублей экс-губернатору Юрченко за незаконное уголовное преследование прокуратура Новосибирской области
БердскОтобрал золото грабитель с бородой в магазине "Монетка" на ул. Комсомольской в Бердске. Беглеца ищет полиция в районе вокзала 1
15:54 03-05-2020
Отобрал золото грабитель с бородой в магазине
Скончался от коронавируса врач в Челябинской области. Он брал анализы у контактных с зараженными
15:42 03-05-2020
Скончался от коронавируса врач в Челябинской области. Он брал анализы у контактных с зараженными
БердскРазложившийся труп нашли дети в Первомай на берегу Обского моря в Бердске? Страшная находка была 27 апреля
15:26 03-05-2020
Разложившийся труп нашли дети в Первомай на берегу Обского моря в Бердске? Страшная находка была 27 апреля
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 1-3 мая: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх 19
15:17 03-05-2020
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 1-3 мая: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх
Бердск75 дней до Победы: Я работаю почтальоном и комсоргом, сыт и одет
15:14 03-05-2020
75 дней до Победы: Я работаю почтальоном и комсоргом, сыт и одет
Прорицатель Вольф Мессинг перед смертью навал самый умный и божественный знак зодиака
15:10 03-05-2020
Прорицатель Вольф Мессинг перед смертью навал самый умный и божественный знак зодиака
3 мая 2020 года - День окликания предков: Что принято делать в этот день и как душа умерших приходит погостить 1
15:03 03-05-2020
3 мая 2020 года - День окликания предков: Что принято делать в этот день и как душа умерших приходит погостить