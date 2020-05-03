Видео с места трагедии: Тела выпавших с 11 этажа 7- и 10-летнего братьев нашли на тротуаре в центре Москвы

По предварительной информации, в комнате мальчиков были плакаты с Человеком-пауком. По некоторым данным, мальчики находились дома с 41-летней матерью и старшей сестрой, дома также были бабушка и дедушка. Мертвых детей нашли на тротуаре в домашней одежде.

Погибшие братья жили в благополучной и обеспеченной семье в центре Москвы

РЕН ТВ стала известна более подробная информация о трагедии в Москве, где 7-летний и 10-летний братья выпали из окна и погибли.

Страшный инцидент произошел вечером в субботу, 2 мая, на улице Талалахина, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По некоторым данным, мальчики находились дома с 41-летней матерью и старшей сестрой (предварительно, дома также были бабушка и дедушка). По неизвестным причинам мальчики выпали из окна квартиры, расположенной на 11 этаже. Они погибли на месте – их нашли на тротуаре в домашнем одежде. После произошедшего их мама была в шоковом состоянии и не смогла ничего сообщить полицейским. Позднее домой вернулся 44-летний отец детей, бизнесмен, который в момент их гибели уезжал по делам.

Известно, что старший из погибших мальчиков был четвероклассником, находился на домашнем обучении. Их мама вела блоги в Instagram от своего имени и имени детей.

Ночью матери детей вызвали скорую помощь из-за сильного стресса. Врачи оказали ей помощь и оставили дома.

Пока неизвестно, что могло стать причиной трагедии. По предварительной информации, в комнате мальчиков были плакаты с Человеком-пауком. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи, по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» возбуждено уголовное дело.

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