На 32-м месте по числу зараженных коронавирусом за сутки на 3 мая находится Новосибирская область. Более 10,6 тыс. новых случаев выявили во всех регионах России

Последние сутки стали рекордными по числу заболевших россиян. В Новосибирской области — 51, в Москве — 5948. В Бердске не выявлено новых случаев заболевания COVID-19 — заразившихся по-прежнему 7 человек. Смотрите список регионов и число больных.

Медиков тестируют на коронавирус Новосибирской области

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 633 в 85 регионах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 3 мая.

Распределение по субъектам

1. Москва — 5948

2. Московская область — 822

3. Санкт-Петербург — 295

4. Нижегородская область — 252

5. Мурманская область — 238

6. Республика Дагестан — 136

7. Кабардино-Балкарская Республика — 90

8. Республика Башкортостан — 87

9. Брянская область — 86

10. Самарская область — 85

11. Тульская область — 83

12. Краснодарский край — 82

13. Ярославская область — 76

14. Астраханская область — 76

15. Свердловская область — 75

16. Ростовская область — 72

17. Калужская область — 71

18. Республика Татарстан — 71

19. Республика Северная Осетия — 69

20. Орловская область — 68

21. Курская область — 67

22. Челябинская область — 63

23. Ленинградская область — 62

24. Тамбовская область — 60

25. Владимирская область — 55

26. Рязанская область — 55

27. Ставропольский край — 55

28. Чувашская Республика — 55

29. Тверская область — 51

30. Республика Ингушетия — 51

31. Ямало-Ненецкий АО — 51

32. Новосибирская область — 51

33. Саратовская область — 50

34. Алтайский край — 47

35. Республика Мордовия — 43

36. Волгоградская область — 42

37. Кировская область — 42

38. Калининградская область — 41

39. Республика Марий Эл — 40

40. Липецкая область — 39

41. Пермский край — 39

42. Приморский край — 39

43. Ульяновская область — 38

44. Воронежская область — 37

45. Тюменская область — 37

46. Белгородская область — 35

47. Ханты-Мансийский АО — 35

48. Хабаровский край — 34

49. Пензенская область — 31

50. Республика Бурятия — 30

51. Республика Калмыкия — 29

52. Чеченская Республика — 28

53. Оренбургская область — 28

54. Удмуртская Республика — 27

55. Новгородская область — 26

56. Камчатский край — 25

57. Ивановская область — 22

58. Архангельская область — 22

59. Республика Коми — 20

60. Вологодская область — 20

61. Иркутская область — 20

62. Республика Саха (Якутия) — 19

63. Псковская область — 18

64. Карачаево-Черкесская Республика — 18

65. Красноярский край — 17

66. Томская область — 17

67. Костромская область — 12

68. Забайкальский край — 12

69. Ненецкий АО — 11

70. Кемеровская область — 11

71. Омская область — 11

72. Республика Адыгея — 10

73. Смоленская область — 9

74. Еврейская АО — 9

75. Амурская область — 7

76. Республика Хакасия — 6

77. Республика Карелия — 4

78. Республика Крым — 4

79. Республика Тыва — 3

80. г. Севастополь — 3

81. Курганская область — 2

82. Магаданская область — 2

83. Сахалинская область — 2

84. Республика Алтай — 1

85. Чукотский АО — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 16 639 человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске за последние сутки не выявлено новых случаев коронавируса — их по-прежнему 7. Бердск входит в число 20 территорий Новосибирской области, где обнаружены заразившиеся коронавирусной инфекцией.