На 32-м месте по числу зараженных коронавирусом за сутки на 3 мая находится Новосибирская область. Более 10,6 тыс. новых случаев выявили во всех регионах России

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 633 в 85 регионах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 3 мая.
Распределение по субъектам
1. Москва — 5948
2. Московская область — 822
3. Санкт-Петербург — 295
4. Нижегородская область — 252
5. Мурманская область — 238
6. Республика Дагестан — 136
7. Кабардино-Балкарская Республика — 90
8. Республика Башкортостан — 87
9. Брянская область — 86
10. Самарская область — 85
11. Тульская область — 83
12. Краснодарский край — 82
13. Ярославская область — 76
14. Астраханская область — 76
15. Свердловская область — 75
16. Ростовская область — 72
17. Калужская область — 71
18. Республика Татарстан — 71
19. Республика Северная Осетия — 69
20. Орловская область — 68
21. Курская область — 67
22. Челябинская область — 63
23. Ленинградская область — 62
24. Тамбовская область — 60
25. Владимирская область — 55
26. Рязанская область — 55
27. Ставропольский край — 55
28. Чувашская Республика — 55
29. Тверская область — 51
30. Республика Ингушетия — 51
31. Ямало-Ненецкий АО — 51
32. Новосибирская область — 51
33. Саратовская область — 50
34. Алтайский край — 47
35. Республика Мордовия — 43
36. Волгоградская область — 42
37. Кировская область — 42
38. Калининградская область — 41
39. Республика Марий Эл — 40
40. Липецкая область — 39
41. Пермский край — 39
42. Приморский край — 39
43. Ульяновская область — 38
44. Воронежская область — 37
45. Тюменская область — 37
46. Белгородская область — 35
47. Ханты-Мансийский АО — 35
48. Хабаровский край — 34
49. Пензенская область — 31
50. Республика Бурятия — 30
51. Республика Калмыкия — 29
52. Чеченская Республика — 28
53. Оренбургская область — 28
54. Удмуртская Республика — 27
55. Новгородская область — 26
56. Камчатский край — 25
57. Ивановская область — 22
58. Архангельская область — 22
59. Республика Коми — 20
60. Вологодская область — 20
61. Иркутская область — 20
62. Республика Саха (Якутия) — 19
63. Псковская область — 18
64. Карачаево-Черкесская Республика — 18
65. Красноярский край — 17
66. Томская область — 17
67. Костромская область — 12
68. Забайкальский край — 12
69. Ненецкий АО — 11
70. Кемеровская область — 11
71. Омская область — 11
72. Республика Адыгея — 10
73. Смоленская область — 9
74. Еврейская АО — 9
75. Амурская область — 7
76. Республика Хакасия — 6
77. Республика Карелия — 4
78. Республика Крым — 4
79. Республика Тыва — 3
80. г. Севастополь — 3
81. Курганская область — 2
82. Магаданская область — 2
83. Сахалинская область — 2
84. Республика Алтай — 1
85. Чукотский АО — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 16 639 человек.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске за последние сутки не выявлено новых случаев коронавируса — их по-прежнему 7. Бердск входит в число 20 территорий Новосибирской области, где обнаружены заразившиеся коронавирусной инфекцией.