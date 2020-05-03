Несколько мужчин изнасиловали женщину на Кубани и засняли на камеру

Шокирующий инцидент произошел в станице Ивановская Красноармейского района.Подозреваемые – 21-летний, 24-летний, 34-летний и 37-летний мужчина из этой же станицы.

Четверо мужчин избили женщину у нее дома и совершили в ее отношения насильственные действия сексуального характера

В Краснодарском крае несколько мужчин изнасиловали женщину и засняли преступление на телефон. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Шокирующий инцидент произошел в станице Ивановская Красноармейского района. По предварительной информации, в полицию обратилась родственница двоих насильников. Она сообщила, что ей позвонила местная жительница, которая находилась в тяжелом психологическом состоянии и хотела покончить с собой. Та рассказала, что стала жертвой группового изнасилования.

Полицейские установили, что преступление произошло 26 апреля. Четверо мужчин избили женщину у нее дома и совершили в ее отношения насильственные действия сексуального характера, снимая свои действия на мобильный телефон. Подозреваемые – 21-летний, 24-летний, 34-летний и 37-летний мужчина из этой же станицы. Предварительно, двое из них – родственники. Один из злоумышленников живет на одной улице с потерпевшей. Почти все они не судимы, кроме старшего, который с 2003 года четыре раза сидел за кражу. У младшего из подозреваемых на странице в соцсети стоит статус про любовь.

По некоторым данным, насильники находятся на свободе, а дело не возбуждено.