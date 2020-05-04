Как отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России

Беспрецедентное количество выходных ожидает россиян в первой половине мая – к восьми праздничным и выходным дням, запланированным еще с прошлого года, добавились три дня, анонсированные 28 апреля Президентом РФ Владимиром Путиным. Изначально предполагалось, что выходные дни охватят периоды с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, а в промежутке между ними должны были втиснуться три рабочих дня – 6, 7 и 8 мая.
Однако борьба страны с коронавирусом нарушила эти планы. 28 апреля Владимир Путин сообщил, что объявляет 6, 7 и 8 мая также выходными днями. За праздничные и выходные дни россияне должны максимально самоизолироваться. «Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав. Для нас сейчас главное – это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем», – пояснил Владимир Путин.
Таким образом, предстоящие выходные дни в первой половине мая выглядят так.
1 мая (пятница) – Первомай.
2 и 3 мая (суббота и воскресенье) – выходные.
4 мая (понедельник) – на него переносился выходной с 4 января.
5 мая (вторник) – на него переносился выходной с 5 января.
6, 7 и 8 мая (среда, четверг и пятница) – объявленные Президентом выходные с целью борьбы с COVID-19.
9 мая (суббота) – День Победы.
10 мая (суббота) – выходной.
11 мая (понедельник) – перенесенный красный день с 9 мая.
Предположительно, во вторник, 12 мая, начнутся будние дни. Президент заявил, что с этого дня страна должна постепенно начать выходить из режима ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Также ранее стало известно, что 9 мая в России отменены торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе шествия Бессмертного полка, парады во всех регионах и главный парад на Красной площади в Москве. Владимир Путин перенес торжества на неопределенный срок, пообещав, что они обязательно состоятся в 2020 году. Читайте подробнее – «Парад Победы перенесли с 9 мая на неопределенную дату».
Источник: vn.ru
ТК РФ Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. "Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере"
А про двойную оплату, идите расскажите руководителю "Харманса". Потом посмеемся вместе.
Оставайтесь дома
Как обычно....
Ну ничего. Цена на нефть впервые за все жирные путинские годы до позднеельцинского уровня опустилась... Очередная многоходовочка сработала. Посмотрим в какую очередь ты при своём любимом Путине станешь и как быстро всё, что понаписал забудешь.
Нечего сказать? Вот и мне стыдно.
Уедим в деревню с семьёй будем наслаждаться свежим воздухом!!!!!!!!
Работаю в обычном графике
Сидим дома
Любовью...