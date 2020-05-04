04.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Михалков жалуется на цензуру: Сняли с эфира его авторскую программу «Бесогон ТВ»

21:35 04.05.2020 Фото: Скришот с видео "БесогонТВ"
48 22

В новый выпуск его передачи «У кого в кармане государство?» он рассказал о желании миллиардера и филантропа Билла Гейтса чипировать всех людей планеты.

Михалков жалуется на цензуру: Сняли с эфира его авторскую программу «Бесогон ТВ»
Михалков пожаловался на цензуру после снятия передачи о чипировании всех людей

Российский актер и режиссер Никита Михалков обратился к каналу «Россия 24» на YouTube-канале своей авторской программы «Бесогон ТВ», выразив сожаление о решении снять с эфира новый выпуск его передачи, в которой он рассказал о желании миллиардера и филантропа Билла Гейтса чипировать всех людей планеты.

По мнению Михалкова, решение о снятии выпуска с эфира означает, что есть некто «неприкосновенный», а также, что «правда никому не нужна». «Мне жалко, что с канала исчезнет одна из немногих передач, кстати говоря, с огромным рейтингом, в которой мы хотим спокойно и серьезно задавать вопросы и искать вместе ответ», — заявил Михалков, пожаловавшись на цензуру.

Режиссер отметил, что не знает, будет ли его авторская программа и дальше транслироваться в эфире телеканала: «Я не знаю, будем ли мы продолжать это и где, если будем». Михалков также отметил, что его передача вызвала «истерический страх».

Ранее телеканал «Россия 24» принял решение о снятии с эфира нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» под названием «У кого в кармане государство?», премьера которого состоялась 1 мая.

В новом выпуске своей передачи режиссер заподозрил основателя компании Microsoft в том, что он хочет чипировать всех людей планеты.

Текст обращения направила в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пресс-служба режиссера.

Дословно

МОЛНИЯ!

Снят с эфира новый выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» на телеканале «Россия24»

Россия, Москва, 2 мая 2020 г. – Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» «У кого в кармане государство?», премьера которого состоялась 1 мая 2020 г., снят с эфира телеканала «Россия24».

Программа «БесогонТВ» традиционно выходила на телеканале «Россия24» в пятницу с повторами в субботу и воскресенье. В пятницу 1 мая 2020 г. состоялась премьера программы «У кого в кармане государство?», после чего программу сняли с эфира.

«В пятницу вышел новый выпуск нашей программы «БесогонТВ» «У кого в кармане государство?», и после этого руководство ВГТРК сообщило мне, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет, то есть передача снята с эфира. Может быть масса объяснений этому, но для меня это чистой воды цензура, – отметил Никита Михалков. – Когда есть выбор между войной и позором и выбирается позор, в результате человек получает и войну, и позор. Уверен, что люди любого ранга должны отвечать за свои слова, сказанные публично. И не может и не должно здесь быть неприкосновенных».

Мнение читателей
14
2
4
2
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы смотрите "БесогонТВ" Михалкова?

Аноним, 03 мая 2020 14:34
НВР:
мохнатый шмел на душистый хмел..он что совсем дурачек и непонимат что собянину его намеки на его тягу к юар кодам непонравятся?
Поросёнок Пётр, 03 мая 2020 14:42
Никита Сергеевич генерирует такое количество бреда, что его выступление сняли даже с государственного телевидения, где к бреду вполне лояльное отношение
К тому же, выступление сего господина всеми руками и ногами попадает под закон о распространении недостоверной информации, так называемых фейков, какие тут вопросы.
Аноним, 03 мая 2020 14:59
Бред можно любой нести (и успешно получал деньги и бонусы, наш Никита).
А вот только решил сказать реалии - так в стойло и поставили.
За два!!! Дня конституционный суд отменил свободу передвижения и без всяких референдумов, да ещё и номера присваивать начали, без которых даже внутри лагеря запрещено перемещение
Гость, 03 мая 2020 16:51
Там везде видео выступлений этих деятелей показаны! Какой же это "бред Михалкова"?
Covid-19, 04 мая 2020 16:38
Поросенок - обычный кремлебот.
Аноним, 04 мая 2020 16:51
Поросенок, вым зарплату в деревянных платят или как всем кремлеботам на валютные счета в швейцарских банках?
Аноним, 03 мая 2020 15:32
НВР:
Смотрю всегда!
Гость, 03 мая 2020 16:49
А что там Михалков не так сказал? Про то, что греф сортирует население на нужных-ненужных? Так там видео выступления грефа от 2012 года приведено! Про то, что "мировым правительством" взят курс на сокращение населения? Что и греф, и они считают, "образованными сложно управлять и манипулировать" - не надо всеобщего доступного образования (как у гитлера для унтерменшей предлагалось! - видеоцЫтата приведена!)? Так опять же и выступление грефа - от корки до корки! Так там же везде прямая речь "богоизбранных" и их выступления показаны от первого лица! И что у Михалкова в выпуске не так?!
Аноним, 03 мая 2020 23:31
что не так? Никита уверовал в свою свободу слова и своё видение мировых событий. Но событий и произносимых в Мире разных слов - мириады! Никита же в своём "Бесогоне" выбрал нужные для подтверждения своего взгляда на происходящее, а реальность совсем другая. Потому и сняли. Мир был, есть, и будет сплошным бардаком, а конспирология достойна лишь РЕН-ТВ
Аноним, 03 мая 2020 18:22
НВР:
смотрю всегда и мне очень нравится
Аноним, 03 мая 2020 18:39
НВР:
Да уж
Светлана, 03 мая 2020 19:06
НВР:
Хочу смотреть еще. С Автором согласна. Передача интересная и отличается от всех остальных,от которых все уже устали.
Аноним, 03 мая 2020 19:47
НВР:
Да
Raven, 03 мая 2020 21:39
Не ожидал от Михалкова того, что он показал в этой передачче. Чего это его бомбануло. А так по сути всё по делу и с фактами. Ну а Греф просто слов нет, засланный казачок, да и не только он
татьяна, 03 мая 2020 21:43
НВР:Смотрела. Отличная передача. Спасибо Никите Сергеевичу.
Гость, 03 мая 2020 22:29
У него ещё интересная передача была про открытие евротоннеля, с представлением плясок сатаны и его служЫтелей, под одобрительные улыбки и овацЫи первых лиц ес, включая меркель и проч. Очень показательный был сюжет! И вовсе не шутко-юмор! Точно сказано: о евроценностях и религиозных основах "новой европы"!
Аноним, 03 мая 2020 22:48
В сети сегодня случайно узнал о запрете его передачи (у меня нет телевизора), естественно, заинтересовался. К личности Михалкова относился негативно, считал его зажравшимся барином. Посмотрел этого запретного "Бесогона", всё поменялось. Прости, Никита Сергеевич, не зря батька в детстве тебя гонял, не посрамил ты отца. Так держать, Сибирь с тобой! Гоняй этих бесов, открывай глаза тем, кто их самостоятельно не может уж открыть.
Гость, 03 мая 2020 22:50
Все верно сказал и факты привёл.
Аноним, 04 мая 2020 01:15
Да
Виталий, 04 мая 2020 02:17
Маладец !!!
Аноним, 04 мая 2020 07:43
НВР:
Нет конечно, я что, горем убитый
Аноним, 04 мая 2020 11:40
НВР:
Смотрю каждый выпуск
Наталья, 04 мая 2020 11:44
Согласны всей семьёй на все 100% с тем, что говорил Никита Михалков в выпуске "У кого в кармане государство?" в программе "БесогонТV".
Аноним, 04 мая 2020 12:30
Никто не пробовал высказывания Грефа после того, как ему «вкололи сыворотку правды» , протестировать на плагиат?
Сколько вышло совпадений и с какими выдающимися личностями? ))
Аноним, 04 мая 2020 13:20
Есть совпадения.
Герман Греф:
«От того, что вы говорите, мне становится страшно… Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения… как только все люди поймут основу своего «Я», самоидентифицруются, манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело… В иудейской культуре каббала… три тысячи лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными… Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность получать не препарированную информацию?»
«Люди не хотят быть манипулируемы, когда имеют знания»
чушь, 04 мая 2020 19:06
империя карла великого.Куча индивидуумов наплевавших на все и вся.
Чтоб поставить их в стоило потребовалось...Образование.
Полк.Легион.Фаланга.Бугалтерия.Все это требует образования.
Кабала..Бугага.Это он еще перед алтарем цифре ноль в индии ниц не падал .
Прану не подсчитывал в уме.И книжку мертвых египта не перечитывал наночь.
и кстати, 04 мая 2020 19:11
новость прям поражает свежестью.Чего греф наговорил.
Юлия, 04 мая 2020 13:19
Я раньше никогда не смотрела передачу Н.Михалкова "Бесогон". Как только пошла информация в интнрнете и обсуждение программы, немедленно посмотрела её. Ощущение нереальности происходящего, но задуматься заставляет. Руководство ВГТРК сняв программу, добилось обратного эффекта. Так бы её посмотрели постоянеые телезрители и случайно зашедшие в эфир, но заставив людей заговорить про передачу, лучшей рекламы и не надо. Теперь только не имеющий интернет её не увидит.
Аноним, 04 мая 2020 15:29
НВР:
да,да,да
Аноним, 04 мая 2020 16:52
"обычный кремлебот"...Covid-19-обычный красный тролль. Особенно после заявления, что "Тимуровец" оцеплен Росгвардией и там содержатся заражённые питерцы-москвичи.
Covid-19, 04 мая 2020 17:10
Информация о Тимуровце верна, тем более, что здесь уже была статья на эту тему.
Аноним, 04 мая 2020 17:30
Пытаетесь усилить впечатление о себе? Получилось. Сегодня отписались тамошние жители. Ничего подобного. И о вашем "тем более" говорилось.
Covid-19, 04 мая 2020 17:56
Зачем мне тамошние жители, это инфа облздрава. Я общаюсь непосредственно с теми, кто планирует данные мероприятия.
Аноним, 04 мая 2020 19:01
Планировать и говорить в настоящем времени (как о состоявшемся с оцеплением росгвардией)- разные вещи, вы не находите? Другими словами, вы используете тухлые пропагандистские приёмы.
Covid-19, 04 мая 2020 20:12
А что здесь удивляться? У вашего путинского режима, к примеру, еще только запланировано голосование по поправкам, но брошюры с измененной Конституцией уже выпущены в продажу.
Аноним, 04 мая 2020 17:06
НВР:
Никогда не смотрю гос каналы
Covid-19, 04 мая 2020 17:07
Что тут сказать... Ситуация с Михалковым - отличный пример для тех, кто жадно смотрел Путину в рот и поддерживал его рейтинг на уровне 146%. Нет гарантии, конечно, что Михалков изменит свою основную позицию по отношению к этому режиму, но надо сказать спасибо самой этой ситуации, сделавшей популярным ролик "У кого в кармане государство".
Неспособные обобщенно мыслить бараны обычно относят подобные расследования к "теориям заговора", к научной фантастике. Но, у них там, наверху, все паззлы собраны в одну четкую программу, реализацию которой мы сейчас наблюдаем на примере этой аферы с коронавирусом.
Наша задача - сложить СВОИ пазлы воедино, на основании логики, наблюдений, сопоставлений и даже сомнения в том, в чем сомневаться казалось бы нельзя...
Аноним, 04 мая 2020 17:32
А когда вы реально уйдёте в партизаны в окрестностях отеля "Морозово"?:)
Аноним, 04 мая 2020 18:01
"Наша задача - сложить СВОИ пазлы воедино..."
==================
Слава Богу, что дураков мало и большинству ваши "пазлы" неинтересны! Представляю куда вы заведёте страну, дай вам волю...
Covid-19, 04 мая 2020 18:17
"..заведёте страну.."
_____________
"Ваши" кремлевские уже завели страну в пропасть, а волю им дают такие, как вы.
Аноним, 04 мая 2020 17:53
НВР:
да и мне нравитсЯ
Аноним, 04 мая 2020 18:09
Да смотрюНВР:
Аноним, 04 мая 2020 18:25
НВР:
конечно смотрю. очень интересный материал!
Василий, 04 мая 2020 18:26
Конечно смотрю. Очень интересно!!
Аноним, 04 мая 2020 18:56
НВР:
Нет не смотрю, поскольку не хочу участвовать в необъявленной войне между классами. Толку от этой болтовни, типа нам открывают глаза, тот кто видит ситуацию,тот и так увидит, а кто не видит до того не достучатся никакими программами. Ведь первое что страдает в любой войне - это истина. Я просто знаю что так долго не будет продолжаться, Бог Он очень точно описал, что именно будет происходить в наши дни, и дал обещание покончить со всей несправедливостью.
Аноним, 04 мая 2020 18:58
"Ваши кремлевские уже завели страну в пропасть, а волю им дают такие, как вы"...ваши горби-ельцинские ой как завели страну, а аплодировали стоя, а позднее голосовали такие, как вы.
Аноним, 04 мая 2020 20:19
НВР:
Да с большим удовольствием.
житель, 04 мая 2020 20:19
Греф в открытую признался,что говорить честно с народом когда они(управленцы) наворовали млрды им трудно,т к у народа огромная коммуникация (интернет) а они бы желали ,что б мы ничего не знали.
Вот теперь посмотрим на реакцию Президента--с кем он,с грефами или с народом.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года
22:30 04-05-2020
Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года
БердскНовый район с заболевшими COVID-19 появился 4 мая на карте Новосибирской области. Всего 681 человек заражен коронавирусом в регионе
22:24 04-05-2020
Новый район с заболевшими COVID-19 появился 4 мая на карте Новосибирской области. Всего 681 человек заражен коронавирусом в регионе
БердскВылечились от коронавируса еще 29 человек на вечер 4 мая в Новосибирской области
22:03 04-05-2020
Вылечились от коронавируса еще 29 человек на вечер 4 мая в Новосибирской области
БердскКак отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России 24
22:00 04-05-2020
Как отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России
Выявлены четыре новых зараженных COVID-19 в Искитиме и Искитимском районе. Всего 6 человек инфицированы на 4 мая 4
22:00 04-05-2020
Выявлены четыре новых зараженных COVID-19 в Искитиме и Искитимском районе. Всего 6 человек инфицированы на 4 мая
Лунный календарь посева и пересадки на 4-5 мая: Растущая луна находится на пике своего роста - это благоприятно сказывается на всех растениях
21:55 04-05-2020
Лунный календарь посева и пересадки на 4-5 мая: Растущая луна находится на пике своего роста - это благоприятно сказывается на всех растениях
График отключения горячей воды в Новосибирске на лето 2020 года. Начало с 12 мая
21:51 04-05-2020
График отключения горячей воды в Новосибирске на лето 2020 года. Начало с 12 мая
Водку и коньяк вдребезги: Устроил погром в магазине уволенный грузчик в Кузбассе 2
21:45 04-05-2020
Водку и коньяк вдребезги: Устроил погром в магазине уволенный грузчик в Кузбассе
Баллотируется в Заксобрание региона от "Единой России" экс-мэр Новосибирска Владимир Городецкий 3
21:45 04-05-2020
Баллотируется в Заксобрание региона от
БердскПроглотил батарейку маленький ребенок в Бердске. Малыш попал в больницу 3
21:36 04-05-2020
Проглотил батарейку маленький ребенок в Бердске. Малыш попал в больницу