Жуткие погребальные ритуалы викингов: Трупы младенцев замуровывали в стенах дома

У викингов отношение к мертвецам было совершенно иным, чем у нас. Как показывает новое исследование, наши предки хранили у себя в домах осколки черепов и детские трупы.

Изучая отношение наших предков к жизни мы можем многое узнать о себе самих

Последние археологические находки показали, что скандинавы эпохи викингов хранили дома черепа и замуровывали в стены жилищ детские трупы. Дело вовсе не в кровожадности, просто отношение к смерти у них было иным, чем у нас, объясняют норвежские историки NRK. Но многое еще остается загадкой.

Наше представление о погребальных ритуалах викингов во многом сформировала популярная культура. В фильмах и книгах ярлов и славных воинов либо сжигают в погребальной ладье, либо хоронят в кургане. Для предстоящего путешествия в чертог мертвых — Вальхаллу, где пирует Один, — в могилу складывали оружие и ценные предметы.

Однако археологические находки показывают совершенно иную картину. Ученые обнаружили новые подробности похоронных ритуалов, жуткие и загадочные.

«Части трупов иногда закапывали во дворе и внутри домов. Возможно, отнюдь не случайно», — считает археолог Марианне Хем Эриксен (Marianne Hem Eriksen) из Университета Осло.

В своей новой исследовательской статье она рассмотрела около 40 фрагментов черепов железного века, найденных по всей Скандинавии. Находки датируются периодами от 250 года до нашей эры до 1050 года нашей эры — то есть до самого конца эпохи викингов.

«Должно быть, им было важно, чтобы мертвые оставались поблизости. Очевидно, близость с мертвыми имела для них некий смысл, раз с ними соприкасались в повседневной жизни», — говорит Эриксен.

Человеческие останки под порогом

Фрагменты черепов и трупы младенцев были найдены под порогом и в подполах жилищ. Смысл этого неясен. Традиционно считалось, что останки могли извлекаться из мест захоронения при их разрушении и осквернении.

Археолог Эриксен считает, что эта точка зрения ошибочна: «Многое указывает на то, что это делалось сознательно и обдуманно».

Религиовед и автор книг Гуннхильд Рёте (Gunnhild Røthe) новыми сведениями о черепах и скелетах очень заинтересовалась.

«В ту эпоху люди различали биологическую смерть и социальную. Это отношение отражено в письменных источниках того времени», — говорит Рёте.

Мертвые младенцы в стенах дома

Ранее Эриксен исследовала 52 детских трупа, замурованных в домах или похороненных в болоте.

Некоторых младенцев, особенно новорожденных и в возрасте до одного года, хоронили в стенах фундамента, в ямах во дворе и даже у печи, где готовили еду и ели.

«Такое ощущение, что традиция замуровывать детские трупики в стенах дома в некоторых местах складывалась целыми поколениями», — говорит Эриксен.

Если обратиться к письменным источникам в Скандинавии и Северной Европе, становится ясно, что убийство младенцев не только не было редкостью, но и считалось в каком-то смысле социально приемлемым.

Младенец был безымянным существом, не совсем человеком. Личностью человек становился, обретя имя, первые зубы и так далее.

«Возможное объяснение, почему детей замуровывали в стенах и закапывали рядом с жилищами, в том, что их наделяли магической силой. Не совсем люди, но и не совсем предметы. Может, в них видели некое связующее звено между человеком, домом и местом. То же самое можно сказать об осколках черепов», — говорит Хем Эриксен.



Сила мертвых

Когда человек умирал, его личность и сила не исчезали бесследно.

«Не исключено, что кости считались оберегом от злых духов и сил. Но я думаю, что отношение к человеческим останкам было сложнее», — рассуждает Эриксен.

Определить однозначно, чьи это были кости — близких родственников, врагов или рабов — нельзя.

В то время отдельных храмов или общественных мест попросту не существовало. Большинство ритуалов происходили в домах, и там же люди отмечали важнейшие события.

«Особенно много фрагментов черепов мы нашли в домах. Мне кажется, предназначение у них было разное. Либо сохранить память о мертвом и его дух, либо, наоборот, уничтожить личность врага», — размышляет Эриксен.

Череп наделялся особой силой

Одна из самых известных находок железного века — череп из датского города Рибе. Осколок черепа исписан рунами, и в нем просверлено отверстие. Некоторые эксперты считают, что это был оберег от болезни или амулет от боли.

Помимо прочего, на кости начертаны имена богов Одина и Тюра.

Есть и примеры из скандинавской мифологии. Гуннхильд Рёте вспоминает известную легенду, как был обезглавлен великан Мимир, стороживший источник мудрости. Óдин ухаживает за его головой и смазывает ее травами, чтобы та не гнила. Голова мудреца Мимира не только продолжает жить, но и дает ему советы.

Эриксен и Рёте считают, что этот миф подчеркивает особое значение, которое викинги придавали голове.

Человеческие ценности

По мнению Рёте, нам с нашими представлениями о жизни и смерти не дано понять предков. Для нас жизнь и смерть противопоставлены и четко отделены друг от друга. Раньше было по-другому. Сама смерть и мертвецы были гораздо ближе к повседневной жизни и считались ее частью.

Изучая отношение наших предков к жизни, говорит она, мы можем многое узнать о себе самих.

«Прошлое показывает, что нельзя принимать сегодняшние ценности как данность. Общество наших предков было пронизано насилием. Тогда люди совершенно по-другому воспринимали тело и человеческое достоинство», — говорит Рёте.

Эриксен надеется, что ее исследования упрочат знания об эпохе викингов и развеют радужные стереотипы.

«Надо не бояться говорить о жертвах железного века и тогдашнем отношении к смерти. Надо тщательнее исследовать судьбу рабов, детей, стариков и остальных, кто заплатил жизнью за возникновение племенной аристократии и ранних королевств первого тысячелетия».

Источник: NRK