10 интересных фактов о сосновой смоле — живице

Сосновая смола входила в состав вещества, используемого для бальзамирования трупов еще в Древнем Египте. Даже через три тысячи лет, по утверждению ученых, она продолжала оказывать бактерицидное действие.

Смола сохраняет свои бактерицидные свойства на протяжении очень длительного времени

Многие растения, в первую очередь хвойные, обладают способностью выделять смолу, которая служит защитой от проникновения вредных микроорганизмов в клетки ткани. При этом, смола сохраняет свои бактерицидные свойства на протяжении очень длительного времени.

1. В первом веке нашей эры знаменитый древнеримский врач Цельс составил трактат «О медицине», в котором описывается целый ряд заболеваний и лекарственных веществ. В их числе Цельс упоминает и сосновую смолу.

2. По одной из версий название города Смоленск происходит от слова «смола». Первое упоминание о нем относится еще к 863 году. Главное занятие жителей этих мест было смолокурение. Здесь шел торговый путь «из варяг в греки». Смола использовалась для пропитки судов и лодок, что придавало им лучшую непроницаемость, а также предохраняло от вредных насекомых. В окрестностях Смоленска сосны росли в изобилии.

3. Смолокурение сохраняло свое значение в нашей стране даже в XIX веке. Занимались этим промыслом жители лесных губерний. В качестве сырья использовали сосновые стволы, а также пни и корни, которые оставались после вырубки леса. Все это загружалось в специальные майданные ямы, сверху разводили огонь, под воздействием тепла смола стекала в емкости по отводной трубе. Труд смолокура был не легким, но позволял заработать за сезон до 80 рублей. Для многих крестьян это было серьезным подспорьем для семейного бюджета.

4. В регионах, где был распространен этот промысел, фамилия Смолокуров встречалась довольно часто. Например, в романе П. И. Мельникова-Печерского эту фамилию носит богатый купец Марко Данилыч Смолокуров, отец которого, Данило Клементьев, имел в Муромских лесах до десятка казанов, в которых «курили смолу». Но сам Марко Данилыч отцовское дело не продолжил, решив заниматься рыбной торговлей.

5. Смола была одной из важных статей экспорта России на протяжении многих лет. Достаточно сказать, что на экспорт смолы вводилась государственная монополия, как и на меха. Но, за установленную плату иностранцам могла быть предоставлена концессия на вывоз этого ценного товара. Например, в 1636 году право на монопольную торговлю сроком на пять лет получил Юлиус Вилликен из Голландии. За пять лет он внес в государственную казну России внушительную сумму — 2750 рублей.

6. Свежую сосновую смолу, которая выделяется из порезов дерева, часто называют живица, так как она способна лечить или «заживлять» растение. Она служит сырьем для изготовления канифоли и скипидара. При перегонке живицы около 2/3 массы составляет канифоль, остальное уходит в скипидар — жидкую смесь, используемую медицине, химической промышленности и ветеринарии. А канифоль используется в производстве бумаги, резины, синтетического каучука, а также в качестве флюса для пайки и лужения.

7. Канифоль применяется также для натирания смычка у струнных смычковых инструментов — скрипки, виолончели, контрабаса. Это делается для лучшего сцепления смычка со струнами. Причем, канифоль для этих инструментов различается по составу. Например, скрипичная абсолютно не подойдет для виолончели. Чем более массивны струны, тем более мягкая канифоль должна применяться.

8. В XXI веке профессия с названием вздымщик стала настолько редкой, что многие о ней просто никогда не слышали. Так называли сезонного рабочего, который с помощью специального инструмента «хак» наносил разрезы на стволе дерева и устанавливал специальные емкости, в которые стекала живица. несмотря на то, что работали вздымщики на свежем воздухе, труд их нельзя было назвать легким, за день приходилось обработать не одну сотню деревьев.

9. Сосновая смола широко применяется в народной медицине. Она используется при лечении различных нагноений, ожогов, простудных заболеваний и так далее. Небольшую рану или порез можно посыпать смолой для остановки крови и дезинфекции. В годы Великой Отечественной войны смола спасла жизнь многим советским партизанам, которые часто просто не имели возможности получить квалифицированную медицинскую помощь.

10. Несмотря на множество полезных свойств, смола может доставить и неприятности любителям прогулок по хвойному лесу, где она часто липнет к одежде. Есть хороший рецепт, который поможет в данной ситуации: нужно положить на смолу бумажную салфетку и прогреть ее утюгом. Смола прилипнет к салфетке, а ткань будет чистой. Некоторые умельцы утверждают, что помочь может также иноземный напиток «Кока-Кола». В нем нужно замочить поврежденный участок и подождать некоторое время. После этой нехитрой процедуры смолу легко можно оттереть.

Источник: i-fakt