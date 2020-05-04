Посадка картофеля 2020 — эффективные меры борьбы с проволочником

Садоводам и огородникам очень хорошо знаком такой вредитель как проволочник.

Чаще всего их можно встертить в клубнях картофеля

Проволочники – личинки жуков-щелкунов. Жуки не наносят вреда, вредят личинки, похожие на кусочки ржавой проволоки. Личинки повреждают не только клубни и корнеплоды, но и семена, проростки корневую систему. Запыреенные участки, то есть участки, на которых в большом количестве распространен такой сорняк как пырей, являются наилучшим местом для размножения проволочников, а также поля из-под многолетних трав после 3-4 летнего их использования.

Для борьбы с проволочником эффективны следующие приемы:

1. Глубокая перекопка почвы, междурядные обработки, частое рыхление.

2. Известкование кислых почв, уничтожение сорной растительности.

3. Ранние посевы, а также заделка семян на оптимальную глубину обеспечивает быстрое их прорастание и развитие всходов до полного подъема проволочников в верхние горизонты почвы.

4. На участках, заселенных проволочником рекомендуется высевать зернобобовые культуры (горох, фасоль, бобы), слабо поражаемые этим вредителем. При посадке картофеля в каждую лунку можно положить одну горошину или боб. А такую культуру, как салат, используют в качестве приманочных посадок.

5. Можно применять для обработки клубней картофеля такие препараты как: Престиж, Респект, Престижатор, Клубнещит, Покровитель в рекомендуемых дозах. Также можно применять путем внесения в почву такие препараты как: Провотокс, Медветокс, Землин, Террадокс, которые достаточно эффективны против этого вредителя.

Источник: Россельхозцентр