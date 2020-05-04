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Как отучить собаку лаять по ночам

15:09 04.05.2020 Фото: Ольга Назарова
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У каждой собаки свои причины для такого поведения, но к любому животному можно найти свой индивидуальный подход.

Как отучить собаку лаять по ночам
Владелец должен уметь понимать своего питомца и вовремя его успокоить

Пока в России решают, расширять или нет административную ответственность за нарушения тишины ночью, кинологи разработали наставление о том, как избежать лая собак по ночам.

— Для того, чтобы избежать ночного лая, владелец должен уметь понимать своего питомца и вовремя его успокоить. Как правило, с коррекцией поведения может справиться практически любой хозяин, который разбирается в дрессировке,- рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если собака лает, оставшись дома одна, то питомца нужно постепенно приучать переносить одиночество. Важно, чтобы это происходило дома и делалось по нарастающей — начиная с минуты-двух, позже оставляя на час-два, и так до 8-10 часов. Постепенно собака привыкнет находиться в «выжидательной позиции», когда хозяин придет, откроет ей дверь, приласкает и поиграет.

Причина лая может скрываться и за отсутствием регулярных физических нагрузок. Вдоволь набегавшийся и наигравшийся пес дома будет отдыхать, а не искать, чем бы себя занять. В среднем с собакой лучше гулять не менее двух часов в сутки.

К сожалению, очень распространенной причиной трудно устранимого лая являются неврозы, связанные со слабой психикой животного. Собака не может адаптироваться к одиночеству, испытывая страх — «разряжается» в лае. В этом случае необходимо искать сугубо индивидуальный подход: кому-то помогает накрытая тканью клетка, которая дает собаке ощущение защищенности. Иногда ощущение комфорта создает другое животное, находящееся рядом, например, кошка.

Источник: РГ

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