5 важных правил для сохранения отношений в самоизоляции

Если вы чувствуете, что не справляетесь со своим эмоциональным состоянием, обращайтесь за помощью – к близким людям или профессионалам.

Во время самоизоляции можно не только сохранить, но и улучшить семейные отношения

Оцените свое физическое и эмоциональное состояние

Дети быстро адаптируются, так задумано природой – им все изменения даются легче, чем взрослым. У взрослых адаптивные механизмы уже не так подвижны, плюс во всех изменениях они должны выступать в активной позиции, принять множество решений: как защитить себя и свою семью от вируса, как зарабатывать деньги в новой реальности, как организовать свой быт и отдых, как помочь своим детям адаптироваться, чем скомпенсировать недостаток живого общения и прогулок – и это далеко не все.

Но так устроена семья, что эмоциональное и физическое состояние одного влияет на всех. Особенно дети зависимы от настроения и состояния своих родителей. Если вы тревожитесь и напряжены, дети это почувствуют первыми, и будут реагировать, например, шумным поведением, или наоборот, замкнутостью.

Потому первая рекомендация — спросить себя честно: «Как я себя чувствую?» И запомните этот ответ, он нам понадобится.

Простройте или укрепите границы в семье

Не секрет, что дети занимают все предложенное им пространство – как в физическом, так и в эмоциональном ключе. Если их не приучить хранить игрушки в предусмотренном для этого месте, то ими будут покрыты все горизонтальные поверхности квартиры. Если не приучить детей, что у мамы и папы есть свои дела и заботы, то на карантине удаленно поработать или отдохнуть в тишине вам не удастся (а ваше спокойное состояние важно, вы помните?).

Как это сделать? Должны быть понятные и простые правила, что можно и чего нельзя делать в вашем доме, в вашей семье.

Расставьте приоритеты

Что для вас важнее – не потерять работу или сохранить ваше эмоциональное состояние устойчивым? Ваши теплые отношения в семье или обучение ребенка? Забота о здоровье семьи или хорошее настроение? Вопросов может быть больше. А правильных ответов нет. Если вы будете в условиях вашего тревожного состояния и плохого настроения (вы же ответили на вопрос из пункта 1 честно, да?) пытаться выбрать всё, то результат будет плачевен.

Не требуйте от себя многого, сейчас сложная ситуация, вы имеете право не быть сверхчеловеком, а просто попытаться как-то пережить этот новый опыт. Сложный момент, но он вам поможет дальше.

Продумайте, составьте и повесьте на видное место распорядок Вашего дня.

Распорядок должен вытекать из предыдущего пункта, учитывать надо не только обязательные подъем-прием пищи-отбой, не только работу и учебу на удаленке, но и режим отдыха. Тут подробнее. Отдых должен быть не только общий, но и индивидуальный – каждый член семьи имеет право на свой кусочек пространства и тишины. Если вы не предусмотрите это заранее, если нет такой возможности – ждите, что санузел будет занят большую часть времени. В условиях нехватки отдельного пространства местом уединения может стать дальняя комната с расписанием посещений или даже кресло (сидящего в нем не замечают, к нему не обращаются, его время – священно).

Почему это так важно? На эмоциональное состояние человека влияет закрытие его базовых потребностей, одна из них – безопасность, а когда тебя в любой момент могут потревожить, нет возможности остаться хоть ненадолго наедине со своими мыслями, копится раздражение, что в итоге приведет к напряжению и конфликтам.



Для себя обязательно практикуйте вещи, которые наполняют вас сейчас энергией: это может быть вязание, принятие ванной с пеной, обсуждение вашего состояния с близким человеком или просто больше сна.

И еще про совместное времяпровождение – хорошо бы выбрать занятие, которое нравится всем членам семьи. И необязательно оно должно быть полезным. Вместо просмотра научно-популярного фильма про образование Вселенной, например, можно устроить бой подушками. Дети точно будут в восторге. Убьете трех зайцев: совместное приятное занятие, физкультура, профилактика агрессивных состояний. Или можно придумать совместный проект, например, как в набирающей популярность группе в соцсетях, где воспроизводят сюжеты известных художественных полотен – дети там зачастую играют главные роли, а креативный поиск нужных локаций и предметов может сплотить семью лучше любого тренинга.

Больше разговаривайте.

Информации обрушивается много, она зачастую противоречивая. Раньше мир не был в такой ситуации, готовых и проверенных решений нет ни у кого. Обсуждайте то, что вас затронуло, со взрослыми. Спрашивайте детей, что беспокоит их. Вы удивитесь, как, например, в голове у шестилетки информация про короновирус из новостей и обсуждений взрослых трансформируется в ожидание неминуемой смерти для всех буквально на днях. Надо ли говорить, чем это чревато? Информацию детям хорошо подавать со своими комментариями и готовыми шагами «что мы будем делать, если будет тот или иной вариант развития событий».

И опять я заостряю ваше внимание – если вы будете спокойны и уверенны, дети перенесут самоизоляцию легко и спокойно.

Источник: АиФ