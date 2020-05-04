С помощью «Гусеницы» пешеходы смогут со смартфона регулировать работу светофора

Приложение будет полезно для маломобильных граждан, учителей, переводящих группы детей через дорогу, и пенсионеров.

Технология поможет учителям, маломобильным гражданам и пенсионерам

НП «ГЛОНАСС» создал приложение для смартфона «Гусеница», позволяющее пешеходам продлить время зеленого сигнала светофора, сервис планируют внедрить в 2021-2022 году. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Ярослав Федосеев.

«Разработка прошла успешное тестирование. Ей присвоено название «Гусеница», — рассказал Федосеев. — Фактически мы даем возможность пешеходам стать регулировщиками дорожного движения через смартфон. Технология может также помочь переходить дорогу людям с ограниченным зрением, инвалидам, пенсионерам. В рамках реализации проекта «Автодата» мы готовы внедрить опытную эксплуатацию приложения «Гусеница» в ближайшие 1-2 года»

В ближайшее время будут разработаны ограничения для использования приложения, чтобы им не пользовались с хулиганскими целями, подчеркнул он.

По словам Федосеева, во время испытаний нового сервиса был отработан сценарий перехода дороги группой школьников. «К сожалению, существует проблема, когда группа детей не успевает перейти пешеходный переход за время горения зеленого сигнала, так как это время рассчитано для одного пешехода. Это снижает безопасность дорожного движения и ставит под угрозу жизнь детей. Наша технология позволит сопровождающему подключиться к светофору через смартфон и нажать кнопку «Продлить». Тогда зеленый сигнал светофора будет гореть еще один период», — отметил Федосеев.

Таким образом, потенциально приложение могут использовать учителя, классные руководители и социальные работники. «Мы создали технологию, а регионы примут решение, кому дать доступ», — уточнил он. Сервис разработан в рамках создания платформы автомобильных данных «Автодата».

Источник: ТАСС