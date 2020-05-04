Лунный календарь посева и пересадки на 4-5 мая: Растущая луна находится на пике своего роста — это благоприятно сказывается на всех растениях

Характеристики Луны на 4 мая 2020 года
На дату 04.05.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 12 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Весы ♎. Процент освещенности Луны составляет 87%. Восход Луны в 15:39, а закат в 04:11.
Хронология лунных дней
- 12 лунный день c 14:08 03.05.2020 по 15:39 04.05.2020
- 13 лунный день c 15:39 04.05.2020 и до следующего дня
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 4 мая 2020
Луна в знаке зодиака Весы (±)
Луна в знаке Весы. средний по плодородности знак. Обеспечивает долго сохраняемый урожай, получение качественных семян, крупных и вкусных плодов, придает аромат, насыщенность и красоту цветам, устойчивость к вредителям, болезням.
Корневая система быстро приживается после пересадки.
- посадка всех клубневых цветов, кустарников и роз;
- посев, посадка на долгое хранение и на семена и пересадка растений со стеблеплодом подобных кольраби, корнеплодных и клубнеплодных, включая картофель, зеленных, зерновых, бобовых, других овощных и плодово-ягодных культур;
- посев и посадка цветочных, вьющихся растений, пряных трав и лекарственных растений;
- укоренение черенков, подкормка растений, полив, рыхление;
- обрезка, омолаживание, формирование кроны, прищипка;
- уборка на семена;
- уборка корнеплодов на хранение;
- заготовка цветков лекарственных растений;
- срезание цветов для лучшего хранения при транспортировке. Также цветы, срезанные в этот день, долго не вянут в букете;
- выпечка теста.
- овощных: арахис, баклажаны, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), картофель, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), кукуруза, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец горький и сладкий, редис, редька, репа, свекла, скорционера, томат, топинамбур, тыква (особенно удаются морковь, картофель, капуста, кукуруза);
- пряно-зеленых: артишок, горчица, кориандр, кресс-салат, петрушка, сельдерей, спаржа, укроп, чабер, шпинат, щавель;
- плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, крыжовник, персик, слива, яблоня;
- полевых культур: кукуруза, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, чечевица, ячмень;
- цветов: гвоздика, георгин, гладиолус, дельфиниум, ирис, клематис, маргаритка, настурция, незабудка, пион, примула, фиалка, флокс, хризантема, шалфей;
- комнатных растений: азалия индийская белая, гелиотроп гибридный, гибискус (китайская роза), гортензия, целозия перистая, цеструм ночной, цинерария (крестовик кровавый), кроссандра волнистолистная, куфея огненно-красная, лилия.
- прививка;
- опрыскивание.
12 лунный день (±)
4 мая 2020 года в 12:00 — 12 лунный день. следует подобрать спокойную и неторопливую работу. Не следует начинать новых дел и осуществлять активных действий. Этот день является благоприятным для работы в саду.
- уборка урожая плодов, которые не предназначены для зимних заготовок;
- делать зимние заготовки, такие как квашение и засолка, а также культур, у которых съедобными являются вершки;
- сажать, сеять, пересадка зелени, плодовых, бахчевых культур, листовых овощей, ягодных кустарников, клубники, плодовых деревьев;
- обработка земли, обрезка, черенкование, укоренение клубничных и других усов, пасынкование, прореживание, сбор семян, обрезка, прищипка, пикирование.
- обрезка плодовых деревьев, т.к. растения могут истечь соком и погибнуть.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Влияние дня недели (±)
День недели — понедельник, этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи — с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.
В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.
Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.
А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.
5 мая 2020 года в 12:00 — 13 лунный день. энергетика Луны благотворствует объединению возможностей и желаний. Этот день благоприятен для садово-огородных работ.
Луна находится на пике своего роста, что способствует оптимальной концентрации энергии в листьях и плодах растений. В этот период все жизненные соки растений движутся от корней к листьям, стеблям и плодам
- уборка урожая культур, у которых пригодной в пищу является верхняя надземная часть: бобовые, огурцы, томаты, перец, кабачки, баклажаны, кукуруза, подсолнечник, цветы и лекарственные растения;
- посев, посадка, пересадка, черенкование, укоренение черенков и усов, а так же обработка земли;
- прививка, перепрививка;
- сбор семян, они дадут хорошие всходы и богатый урожай;
- работа с корнями, в этот день они мало реагируют на любые повреждения;
- полив и прикормка.
- обрезка деревьев и прищипка;
- уборка ботвы и листвы.
День недели — вторник, этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.
Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то — вперед, без тени сомнения!
Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.
Источник: Мир космоса