04.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Ограничения из-за COVID-19 снимут только после создания вакцины в России

08:30 04.05.2020 Фото: pixabay
0

Глава Минздрава подчеркнул, что для этого нужно выстроить целую систему, которая позволит вновь не получить подъема заболеваемости.Нельзя исключать возможности второй волны эпидемии коронавируса.

Ограничения из за COVID 19 снимут только после создания вакцины в России
Пока что вакцины от коронавируса нет

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — рассказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Глава Минздрава подчеркнул, что выход на плато по коронавирусу не означает, что «сразу же объявили праздник, хлопушки и, соответственно, сняли все меры ограничения». Он отметил, что для этого нужно выстроить целую систему, которая позволит вновь не получить подъема заболеваемости. Министр предупредил, что нельзя исключать возможности второй волны эпидемии коронавируса.

«Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, конечно, да, это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, не повлечет ли новую волну заболеваний отмена ограничительных мер.

Пандемия COVID-19

Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены более 3,3 миллиона человек, из которых свыше 238 тысяч умерли.
В России COVID-19 диагностировали у 134 867 человек, из них поправились почти 16 639 пациентов, 1280 человек скончались. За последние сутки в стране выявили 10 663 новых случая.
В большинстве российских регионов ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.

Ограничения могут начать снимать уже 12 мая, если россияне будут соблюдать их до того времени. В противном случае может произойти всплеск заболеваемости.

Источник: Риа Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Готовы к продлению режима самоизоляции?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Насилием над полицейским рецидивистом в Москве заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин
09:15 04-05-2020
Насилием над полицейским рецидивистом в Москве заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин
БердскПогода в Бердске: Дождь, мокрый снег и похолодание до +2 на 4 мая
09:00 04-05-2020
Погода в Бердске: Дождь, мокрый снег и похолодание до +2 на 4 мая
Заблудились 14 туристов режиме самоизоляции в Магаданской области
08:45 04-05-2020
Заблудились 14 туристов режиме самоизоляции в Магаданской области
Ограничения из-за COVID-19 снимут только после создания вакцины в России
08:30 04-05-2020
Ограничения из-за COVID-19 снимут только после создания вакцины в России
Честные и прозрачные сделки в агентстве недвижимости "Квадротека"
08:23 04-05-2020
Честные и прозрачные сделки в агентстве недвижимости
БердскКак отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России 14
21:30 03-05-2020
Как отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 1-3 мая: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх 20
21:10 03-05-2020
Лунный календарь посева и пересадки на выходные 1-3 мая: Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх
День жен-мироносиц отмечается 3 мая: Что делать в международный издревле почитаемый день всех женщин-христианок 1
21:06 03-05-2020
День жен-мироносиц отмечается 3 мая: Что делать в международный издревле почитаемый день всех женщин-христианок
Михалков жалуется на цензуру: Сняли с эфира его авторскую программу «Бесогон ТВ» 16
21:03 03-05-2020
Михалков жалуется на цензуру: Сняли с эфира его авторскую программу «Бесогон ТВ»
БердскВыявили рекордные 10 633 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 3 мая в России 8
21:03 03-05-2020
Выявили рекордные 10 633 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 3 мая в России