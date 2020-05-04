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Заблудились 14 туристов режиме самоизоляции в Магаданской области

08:45 04.05.2020 Фото: МЧС по НСО
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Из-за плохой погоды, снега и ветра туристам необходима была эвакуация. За ними выдвинулись спасатели на вездеходах и снегоходах.

Заблудились 14 туристов режиме самоизоляции в Магаданской области
Туристов эвакуировали

Спасатели вывезли с сопки в Магаданской области группу заблудившихся в непогоду туристов. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в районе Марчеканской сопки в городе Магадане заблудилась группа из 14 человек. В МЧС туристы не зарегистрировались», — говорится в сообщении.

Из-за плохой погоды, снега и ветра туристам необходима была эвакуация. За ними выдвинулись спасатели на вездеходах и снегоходах. Туристов нашли и доставили в город, медицинская помощь никому не потребовалась.

На 3 мая на территории региона прогнозируются неблагоприятные погодные условия, снег и сильный ветер.

Сообщение о заблудившихся туристах поступило в МЧС вечером в субботу. На место выехали спасатели на вездеходах и снегоходах. В операции приняли участие 16 человек и 13 единиц техники.

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