Парк на острове между Октябрьским и Бугринским мостами появится в Новосибирске

Управление по озеленению мэрии города уже работает над этим проектом. Остров — собственность муниципалитета.

В настоящее время остров Отдыха никак не благоустроен

На острове около новой ледовой арены в Новосибирске планируют сделать зелёную зону; мэрия начала работу над проектом.

Власти Новосибирска проектируют рекреационную зону в пойме Оби между Октябрьским и Бугринским мостами, сообщил мэр города Анатолий Локоть. В прошлом году остров Отдыха соединили с левым берегом Оби песчаной дамбой.

«Остров – это муниципальная собственность. У нас предложение: сохранить вот эту дамбу, не строить никакого нового моста. Мы получим этот остров в виде дополнительной площади, на которой тоже сможем рекреационную зону развивать. Сегодня наше управление по озеленению работает над этим проектом», – сообщил мэр.

Подобные проекты реализованы в Красноярске и Кемерово. В настоящее время остров Отдыха никак не благоустроен.