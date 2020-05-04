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Мощнейшее таяние ледников в Антарктиде на видео опубликовало NASA

11:30 04.05.2020 Фото: скриншот видео
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В период с 2003 по 2019 год спутник зафиксировал таяние льдов в западной части Антарктиды. Этот процесс привел к повышению уровня моря на 14 миллиметров, что составляет почти треть общего уровня подъема воды в океанах.

Мощнейшее таяние ледников в Антарктиде на видео опубликовало NASA
В период с 2003 по 2019 год спутник зафиксировал таяние льдов в западной части Антарктиды

НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
Для ролика использовались данные, полученные со спутника ICESat-2 за последние 16 лет. В устройстве используется лазерный высотомер, который посылает на Землю импульс с частотой десять килогерц.

В период с 2003 по 2019 год спутник зафиксировал таяние льдов в западной части Антарктиды. Этот процесс привел к повышению уровня моря на 14 миллиметров, что составляет почти треть общего уровня подъема воды в океанах. В восточной же части континента количество ледников росло.

Из-за глобального потепления в Антарктиде ежегодно тает примерно 120 гигатонн льда, а в Гренландии — около 200 гигатонн.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Очередная угроза земле?

Аноним, 04 мая 2020 12:24
Так мы утонем, взорвёмся от астероида или перемрём от коронавируса, что там Ванга говорила?
Или под таяние ледников еще не успели сочинить новые предсказания умершей?

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