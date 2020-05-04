Мощнейшее таяние ледников в Антарктиде на видео опубликовало NASA

В период с 2003 по 2019 год спутник зафиксировал таяние льдов в западной части Антарктиды. Этот процесс привел к повышению уровня моря на 14 миллиметров, что составляет почти треть общего уровня подъема воды в океанах.

В период с 2003 по 2019 год спутник зафиксировал таяние льдов в западной части Антарктиды

НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.

Для ролика использовались данные, полученные со спутника ICESat-2 за последние 16 лет. В устройстве используется лазерный высотомер, который посылает на Землю импульс с частотой десять килогерц.

В период с 2003 по 2019 год спутник зафиксировал таяние льдов в западной части Антарктиды. Этот процесс привел к повышению уровня моря на 14 миллиметров, что составляет почти треть общего уровня подъема воды в океанах. В восточной же части континента количество ледников росло.

Из-за глобального потепления в Антарктиде ежегодно тает примерно 120 гигатонн льда, а в Гренландии — около 200 гигатонн.

Источник: РИА Новости