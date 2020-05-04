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Убил педиатра и заснул в квартире жертвы молодой сожитель-убийца в Минусинке

11:45 04.05.2020
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По его словам, накануне ночью он поссорился со своей возлюбленной. В ходе конфликта мужчина жестоко избил ее руками по голове и телу, а затем направился на кухню и взял нож, которым он несколько раз ударил свою жертву.

Убил педиатра и заснул в квартире жертвы молодой сожитель убийца в Минусинке
После зверского преступления мужчина заснул в квартире своей сожительницы

В Красноярском крае в Минусинске жестоко расправились с 58-летней женщиной, которая около 30 лет работала педиатром. Убийство произошло в субботу, 2 мая.

Подозрения в преступлении пали на 33-летнего сожителя женщины, который сам позвонил в полицию и рассказал о содеянном.

По его словам, накануне ночью он поссорился со своей возлюбленной. В ходе конфликта мужчина жестоко избил ее руками по голове и телу, а затем направился на кухню и взял нож, которым он несколько раз ударил свою жертву.

После зверского преступления мужчина заснул в квартире своей сожительницы. Проснувшись утром он позвонил в полицию и сознался в убийстве.

В настоящее время подозреваемый задержан, как сообщает пресс-служба регионального СУСК. Его заключили под стражу.

Источник: ren.tv

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