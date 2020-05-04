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Умерли от COVID-19 мужчина и женщина за сутки на 4 мая в Новосибирске. Всего в регионе 9 жертв коррнавируса

11:06 04.05.2020 Фото: pixabay
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За сутки коронавирусую инфекцию выявили у 61 человека. 2 человека скончались: женщина 55 лет и мужчина 61 год.

Умерли от COVID 19 мужчина и женщина за сутки на 4 мая в Новосибирске. Всего в регионе 9 жертв коррнавируса
От коронавируса скончались еще двое человек

По данным оперативного штаба на 10 часов 4 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусую инфекцию выявили у 61 человека. 2 человека скончались: женщина 55 лет и мужчина 61 год.

Общее количество зараженных COVID-19 в регионе – 681, из них 28 – дети. 150 человек выздоровели, 9 – скончались.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 36 пациентов, на ИВЛ – 12 человек.

В детскую больницу №3 госпитализирован 91 ребенок с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 711, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 3 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 3 – в Сузунскую, 1 – в Карасукскую и 1 пациент – в Маслянинскую ЦРБ.

Всего в регионе провели 41 406 тестов на коронавирус.

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