Спасали кладбище: горела трава на 1200 кв. метров за Паутовским озером на ул. Полевая и землях министерства обороны в Бердске

Всего два пожара на территории минобороны было 3 мая. Трава горела на ул. Полевая, пожарным пришлось тушить крупное горение, и мусор по ул. Авиаторов №6 на 10 кв. метрах.

Горела трава на площади 1200 кв. м. на пути к кладбищу Бердска

Крупное горение травы могло сжечь все на кладбище Бердска 3 мая. Растительность на площади 1200 кв. метров горела по ул. Полевая — за Паутовским озером в сторону кладбища. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник отдела надзорной деятельности Николай Степаненков. Николай Анатольевич рассказал, что всего 2 пожара произошли на территории земель за вчерашний день, подведомственных министерству обороны.

— Горела трава на площади 1200 кв. метров. Кладбище не пострадало. Также горел мусор на площади 10 кв. метров, — рассказал Николай Анатольевич 4 мая.

Мусор горел по ул. Авиаторов №6, также отметил Степаненков.

Напомним, в Бердске с 23 апреля по 11 мая введен особый противопожарный режим. В апреле в Новосибирской области полыхали крупные пожары из-за горения травы, эвакуировали людей в Искитимском районе. Огонь тушили с помощью катеров, поездов и вертолетов.

Нельзя:

Ходить в лес

Разводить открытый огонь

Сжигать мусор, листву, сухую траву, в том числе и в бочках



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