Устав о цензуре 4 мая утвердили в России

192 года назад (1828) император Николай I утвердил Устав о цензуре. Он стал третьим подобным документом: первые два были подписаны в 1804 и 1826 годах. В этот же день 102 года назад Совет Народных Комисаров РСФСР принял декрет «О революционных трибуналах».

При каждом революционном трибунале была создана коллегия обвинителей в составе не менее трёх лиц, которых избирал местный Совет рабочих депутатов

Международный день пожарных.

Этот профессиональный праздник появился в 1999 году. Он отмечается в день святого Флориана Лорхского, который является покровителем огнеборцев.

Традиционно 4 мая пожарные во многих странах мира вспоминают своих товарищей, которые пожертвовали собой во имя жизни других людей.

38 лет назад (1982) советские альпинисты совершили первое восхождение на Эверест.

Оно было посвящено 60-летию образования СССР. Первыми на высочайшую вершину Земли поднялись Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский. В течение следующих пяти дней к ним присоединились еще девять альпинистов: Сергей Бершов и Михаил Туркевич, Вячеслав Иванов и Сергей Ефимов, Казбек Валиев, Валерий Хрищатый, Валерий Хомутов, Владимир Пучков и Юрий Голодов.

54 года назад (1966) в Турине были подписаны протокол об участии итальянского концерна «Fiat» в создании на территории СССР крупномасштабного автостроительного предприятия с полным технологическим циклом по производству легковых автомобилей, а также генеральное соглашение о советско-итальянском сотрудничестве в области разработки базовой модели.

Свои подписи под документами поставили министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов и президент итальянского концерна Fiat Витторио Валлетта. Летом 1966 года в Тольятти было начато строительство нового автомобильного завода, а через четыре года с его главного конвейера сошли первые легковые машины ВАЗ-2101 «Жигули».

59 лет назад (1961) в СССР был принят Указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни».

Тунеядцами признавались те граждане, кто не работал в течение четырёх месяцев. Исключение составляли женщины, которые воспитывали маленьких детей. В указе говорилось: «Лица, уклоняющиеся от общественно полезного труда и ведущие антиобщественный паразитический образ жизни, проживающие в г. Москве, Московской области и г. Ленинграде, подвергаются по постановлению районного (городского) народного суда выселению в специально отведенные местности на срок от двух до пяти лет с привлечением к труду по месту поселения». В 1970 году статья о тунеядстве была включена в Уголовный кодекс РСФСР.

В 1980-х годах борьба с тунеядцами усилилась: проводились рейды по магазинам и кинотеатрам в рабочее время и всех застигнутых там граждан трудоспособного возраста проверяли и сообщали на место работы о прогуле. Гражданам, нигде официально не работавших больше 4 месяцев, грозили исправительные работы на срок до четырех лет, а в редких случаях даже тюремное заключение.

Борьба с тунеядством закончилась в 1991 году, когда был принят закон «О занятости населения», который отменял уголовную ответственность за тунеядство.

192 года назад (1828) император Николай I утвердил Устав о цензуре.

Он стал третьим подобным документом: первые два были подписаны в 1804 и 1826 годах. Особенностью этого устава стало то, что в него вошла глава «О сочинителях и издателях книг» — первый законодательный акт, который регламентировал вопросы авторского права в России.

Устав о цензуре 1828 года был разработан специальной комиссией, в которую входили министр внутренних дел Василий Ланской, шеф жандармов Александр Бенкендорф, князь Илларион Васильчиков, тайный советник граф Сергей Уваров и действительный статский советник Дмитрий Дашков.

Документ запрещал произведения, в которых содержалось «что-либо клонящееся к поколебанию учения православной греко-российской церкви, её преданий и обрядов, или вообще истин и догматов христианской веры», а также «что-либо нарушающее неприкосновенность верховной самодержавной власти, или уважение к Императорскому Дому, и что-либо противное коренным государственным постановлениям», или же оскорбляющее «добрые нравы и благопристойность».

Все выписываемые или привозимые из-за границы книги, эстампы, ноты и другие печатные издания в обязательном порядке подвергались проверке.

Общий надзор за действиями внутренней и иностранной цензуры осуществляло Главное управление цензуры, куда входили министр народного просвещения, министры внутренних и иностранных дел, управляющий III отделением Собственной его императорского величества Канцелярии, в также президенты Академий наук и художеств и представители духовного ведомства.

102 года назад (1918) Совет Народных Комисаров РСФСР принял декрет «О революционных трибуналах».

В 1917 году Декретом «О суде» для борьбы с контрреволюцией, саботажем и другими опасными преступлениями были учреждены рабочие и крестьянские революционные трибуналы. Впоследствии грань между двумя видами судов — народными судами и трибуналами, как судами, — стёрлась. В связи с этим, 4 мая 1918 года Совет Народных Комисаров РСФСР принял декрет «О революционных трибуналах». На них было возложено решение дел по борьбе с погромами, взяточничеством, подлогами, неправомерным использованием документов, хулиганством и шпионажем.

При каждом революционном трибунале была создана коллегия обвинителей в составе не менее трёх лиц, которых избирал местный Совет рабочих депутатов.

Для рассмотрения дел исключительной важности при ВЦИК 16 мая 1918 года был учреждён Революционный трибунал, состоявший из председателя и 6 членов.

В 1922 году на территории РСФСР были созданы губернские суды и революционные трибуналы были упразднены.

223 года назад (1797) император Павел I своим указом запретил российскому дворянству подавать коллективные жалобы монарху, Сенату и губернаторам.

Ранее Павел I отменил статью Жалованной грамоты, введенную Екатериной II, которая запрещала применять телесные наказания к дворянскому сословию. Были установлены наказания за убийство, разбои, пьянство, разврат, служебные нарушения.

Тем самым император, объявив себя поборником равенства и справедливости, пытался ослабить сословные привилегии. Он ограничил дворянское самоуправление, рекомендовал сократить барщину до трёх дней в неделю, запретил продавать дворовых людей и крестьян без земли. Историк Василий Ключевский называл Павла I «первым противодворянским царём».

Также император разрешил крепостным крестьянам подавать жалобы на помещиков. Он потребовал повесить на стене Зимнего дворца почтовый ящик, в который каждый мог опустить прошение на имя императора.

282 года назад (1738) указом императрицы Анны Иоанновны в Санкт-Петербурге учреждена Танцевальная ее Императорского Величества школа (ныне Академия русского балета имени А.Я. Вагановой).

Инициатором её создания был танцмейстер Петербургского Сухопутного Шляхетного корпуса Жан Батист Ланде. В специально оборудованных комнатах Зимнего дворца он начал обучать танцам девочек и мальчиков из семей дворцовых служащих. Постепенно школа была преобразована в Императорское театральное училище.

После Октябрьской революции училище находилось на грани закрытия, от ликвидации его спас нарком народного просвещения Анатолий Луначарский. В 1951 году училищу было присвоено имя Агриппины Вагановой, а спустя десять лет — звание «академического». С 1991 года это образовательное учреждение носит современное название.

Академия русского балета имени А.Я. Вагановой — одна из старейших балетных школ мира. Здесь в разные годы учились такие известные артисты балета, как Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Галина Уланова, Михаил Барышников, Рудольф Нуреев, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнёва и Светлана Захарова.

907 лет назад (1113) на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах.

Он был одним из самых выдающихся деятелей Древней Руси и первым серьёзным реформатором.

Став в 60 лет великим князем, Владимир правил твёрдой рукой на 3/4 территории Киевской Руси. С помощью своих сыновей он не допускал никаких междоусобиц. При нём был создан наиболее полный свод законов — «Пространная Русская Правда», которым регулировались вопросы собственности, наследования, правового положения женщин, ограничивавший права князя по отношению к боярство и тому подобное.

41 год назад (1979) правительство Великобритании возглавила Маргарет Тэтчер.

Она стала первой женщиной премьер-министром Соединённого Королевства. За 11 лет пребывания в должности Тэтчер провела ряд жёстких экономических реформ. Она, в частности, инициировала передачу в частные руки ряда секторов экономики, которые традиционно находились в собственности государства (авиакомпания British Airways, газовый гигант British Gas и телекоммуникационная компания British Telecom).

Своё прозвище «железная леди» премьер-министр получила после статьи в английской газете The Sunday Times, в которой так было переведено словосочетание «железная дама» из статьи обозревателя газеты «Красная звезда» Юрия Гаврилова.

Маргарет Тэтчер сложила свои полномочия в 1990 году.

116 лет назад (1904) началось сооружение Панамского канала.

Это судоходный канал, который соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Он расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама.

Идея строительства канала относится к началу XVI века. Планы его сооружения «вынашивали» Испания, Англия, США, Голландия и Франция. Но все попытки оканчивались неудачно. Техническая возможность проведения канала через Панамский перешеек появилась лишь в конце в конце XIX века.

В 1903 году между США и Панамой был подписан договор Хея-Бюно-Варильи, согласно которому США «на вечные времена» предоставлялось право пользования и контроля над территорией будущего Панамского канала.

Работы по прокладке длились 10 лет. Общая стоимость проекта составила 660 миллионов долларов. 15 августа 1914 года по Панамскому каналу прошло первое судно — американский пароход «Анкон». Официальная же церемония его открытия состоялась 12 июня 1920 года.

Длина Панамского канала составляет 81,6 километров, общая ширина — 150 метров, а глубина — 12 метров.

305 лет назад (1715) в Париже был изготовлен первый складной зонт.

Зонт известен человечеству уже несколько тысяч лет. Одни учёные считают его родиной Китай, другие — Египет. Но в той и другой стране зонт был символом власти. Иметь такую роскошь могли позволить только императоры или фараоны и их приближенные. Первоначально зонт, который был высотой 1,5 метра и весил 2 килограмма, служил для защиты от солнца.

В 1850-х годах английский механик Самуэль Фокс изобрел и запатентован зонт с железным каркасом и спицами, а также с водоотталкивающей прочной тканью и ручкой в виде трости. В XX веке появились телескопический карманный зонтик и первый зонт-автомат.

Источник: ПГ