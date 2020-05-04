8 и 9 больные коронавирусом в Бердске: Семья из матери и сына 19 лет. Они контактировали с зараженными

Коронавирус расползается по стране

О новых заболевших коронавирусом в Бердске рассказал «Курьер. Среда. Бердск» собственный истоник сегодня, 4 мая. По данным собственного источника, заболевшие — женщина чуть больше 40 лет. Ее должны были планово прооперировать, но перед операцией выявили коронавирус. Болезнь протекала абсолютно бессимптомно. Диагноз подтвердился у ее 19-летнего сына. Оба контактировали с больными.

Один из зараженных контактировал с больными COVID-19, второй — неизвестно. У него были признаки ОРВИ, в процессе обследования выявили коронавирус, рассказала чуть ранее «Курьер. Среда. Бердск» главврач БЦГБ Алла Дробинская.

Напомним, на 4 мая в Бердске госпитализированы ещё 2 новых пациента с положительным COVID-19 по постановлению Роспотребнадзора. Отрабатываются контактные лица для обеспечения медицинского наблюдения. В Бердске 9 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекции, 1 пациент выписан. По данным оперативного штаба на 4 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 56 жителей города, из них 11 детей. Всего медицинскими работниками проведено 680 обследований на выявление коронавируса, за сутки 0.