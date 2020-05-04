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8 и 9 больные коронавирусом в Бердске: Семья из матери и сына 19 лет. Они контактировали с зараженными

11:52 04.05.2020 Фото: pexeles
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У женщины болезнь протекала абсолютно бессимптомно. У ее сына также подтвердился диагноз COVID-19.

8 и 9 больные коронавирусом в Бердске: Семья из матери и сына 19 лет. Они контактировали с зараженными
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
8 и 9 больные коронавирусом в Бердске: Семья из матери и сына 19 лет. Они контактировали с зараженными

8 и 9 больные коронавирусом в Бердске: Семья из матери и сына 19 лет. Они контактировали с зараженнымиСводка коронавируса: 9 зараженных в Бердске, 55 на карантине, из них 11 детей на 4 маяЕщё 975 новостей

О новых заболевших коронавирусом в Бердске рассказал «Курьер. Среда. Бердск» собственный истоник сегодня, 4 мая. По данным собственного источника, заболевшие — женщина чуть больше 40 лет. Ее должны были планово прооперировать, но перед операцией выявили коронавирус. Болезнь протекала абсолютно бессимптомно. Диагноз подтвердился у ее 19-летнего сына. Оба контактировали с больными.

Один из зараженных контактировал с больными COVID-19, второй — неизвестно. У него были признаки ОРВИ, в процессе обследования выявили коронавирус, рассказала чуть ранее «Курьер. Среда. Бердск» главврач БЦГБ Алла Дробинская.

Напомним, на 4 мая в Бердске госпитализированы ещё 2 новых пациента с положительным COVID-19 по постановлению Роспотребнадзора. Отрабатываются контактные лица для обеспечения медицинского наблюдения. В Бердске 9 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекции, 1 пациент выписан. По данным оперативного штаба на 4 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 56 жителей города, из них 11 детей. Всего медицинскими работниками проведено 680 обследований на выявление коронавируса, за сутки 0.

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От редакции

Страшно?

Аноним, 04 мая 2020 12:11
Ну все, ребята, догулялись.
Пошло-поехало...

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