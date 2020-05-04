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Остались только стены: сгорели два дачных дома в СНТ «Лесное» из-за неправильной конструкции печи. Семья 4 человека успела спастись

12:13 04.05.2020, Алена Романцова Фото: Бердский отдел надзорной деятельности
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Сначала загорелся один дом, потом огонь перекинулся на второй. Общая площадь пожара – 54 кв. м., рассказал начальник отдела надзорной деятельности Николай Степаненков. Причина – короткая труба от печи, которая нагрела стену до воспламенения.

Остались только стены: сгорели два дачных дома в СНТ «Лесное» из за неправильной конструкции печи. Семья 4 человека успела спастись
Сгорели два дачных дома утром 4 мая в Бердске

Сгорели два дачных дома в СНТ «Лесное» утром 4 мая. В 6.45 на ул. №10 сначала загорелся один, потом огонь перекинулся на второй дом. Общая площадь пожара – 54 кв. м. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник отдела надзорной деятельности Николай Степаненков. Гореть первый дом начал со стены – из-за неправильной «разделки» печи.

— В доме установлена печь, труба от которой идет в стену. Она должна быть до стены длинной от 1,5 до 2 метров, а она была всего 0,5 метров. Очевидцы сообщают, что огонь полыхал в начале именно в стене, — рассказал Николай Анатольевич 4 мая.

Из дома спаслась семья из 4 человек – они вовремя проснулись, также рассказал Степаненков. Жители Новосибирска арендовали дом 1 мая, и спустя три дня случился пожар. Сейчас подсчитывается ущерб.

Отдел надзорной деятельности Бердска рекомендует:

не допускать перегревание печей, не хранить горючий материал на предтопочном листе. Еще раз проверить состояние домовых труб (при наличии прогаров, несоответствия разделки принять меры к устранению), золу поливать водой и утилизировать в специально отведённое место (металлический контейнер с крышкой).

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