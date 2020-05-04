Из 61 заболевших коронавирусом на 4 мая в Новосибирской области большинство вахтовики из Якутии

Заболевшие — жители региона, которые работают в Якутии. Сегодня 119 вахтовиков из региона разбросаны по разным городам России. Вернувшись домой, все они пройдут 14-дневную обсервацию.

Цифры по заболеваемости коронавирусом растут в России

По данным оперативного штаба на 10 часов 4 мая в Новосибирской области за сутки коронавирсную инфекцию выявили у 61 человека. 2 человека скончались: женщина 55 лет и мужчина 61 год.

Общее количество зараженных COVID-19 в регионе – 681, из них 28 – дети. 150 человек выздоровели, 9 – скончались. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 36 пациентов, на ИВЛ – 12 человек.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 711, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 3 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 3 – в Сузунскую, 1 – в Карасукскую и 1 пациент – в Маслянинскую ЦРБ.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников, многие из 61 заболевших COVID-19 на 4 мая — вахтовики, работающие в Якутии, но проживающие в Новосибирской области. Сегодня 119 вахтовиков из региона разбросаны по разным городам России. Вернувшись домой, все они пройдут 14-дневную обсервацию, заявил губернатор Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в санатории «Рассвет» и оздоровительном лагере «Юбилейный» Бердска 27 апреля поселили омских вахтовиков. 270 нефтяников проживут в полной изоляции 14 дней. На бердской территории организовали так называемую буферную зону, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 1 мая директор «Рассвета» Руслан Полищук.

В санатории и лагере не обсерватор по подобию того, что открывали в детском лагере «Тимуровец» под Бердском. Туда свозили прилетевших из-за рубежа прямо из аэропорта людей, имеющих реальную угрозу быть зараженными коронавирусом.

У «Рассвета» и «Юбилейного» совсем иное предназначение.

— Вахтовики, в основном из Омской области, проведут у нас 14 дней — в буферной зоне. Мы ведем за ними наблюдение, кормим, предоставляем все для проживания. А через две недели они поедут на вахту — на месторождения в Томском регионе. Такая работа сейчас ведется по всей стране: крупные предприятия, работающие вахтовым методом, например, «Роснефть», сначала помещают своих сотрудников в буферную зону, а потом всех вместе перевозят к месту работы.



Самостоятельно вахтовики теперь по стране не катаются, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Руслан Альбертович.

Он акцентировал внимание на том, что в лагере и санатории находятся абсолютно здоровые люди. Те, у которых вахта закончилась. Их по домам не распустили, а отправили «хором» в своеобразный отпуск в Бердск — пересидеть до следующей вахты. Но отдыхом это можно назвать с большой натяжкой, поскольку людям запрещено не то что покидать территорию «Рассвета» и «Юбилейного», но и даже выходить из комнат.

Кроме того, в различных социальных сетях появился видеоролик с митинга, организованного рабочими-вахтовиками Чаяндинского месторождения. В связи с тем что видео содержит нецензурные выражения, мы не можем опубликовать его непосредственно на сайте.

Из выкриков митингующих можно выделить суть требований вахтовиков. Первое — их не устраивает качество питания в местной столовой, о чём свидетельствуют выкрики «Кормят комбикромом!», «Держат как свиней! Мы что свиньи!?». Второе — рабочие интересуются, почему не принимаются должные меры по их защите от коронавирусной инфекции, очаг которой был выявлен среди вахтовиков, работающих на месторождении. «Где карантин! Где маски? Ничего нет! Согнали всех в общаги, все заразу всякую носим!» — отмечается среди хора выкриков.

Напомним, в конце апреля в Якутск на лечение в тяжелом состоянии были доставлены двое рабочих с вахтового поселка Чаяндинского месторождения. В свете этих событий понятно беспокойство среди вахтовых рабочих и мотивы, побудившие их организовать митинг. Тем временем в социальных сетях рассылается открытое обращение от самих вахтовиков.

Возможно, именно вахтовики с Чаяндинского месторождения вернулись домой — в Новосибирскую область.