По словам госсекретаря, из-за китайских лабораторий, несоответствующих стандартам безопасности, мир не в первый раз охватывает эпидемия. Помпео сообщил, новый коронавирус — это разработка учёных.

По словам госсекретаря, из-за китайских лабораторий, несоответствующих стандартам безопасности, мир не в первый раз охватывает эпидемия

У Администрации США есть в наличии доказательства того, что коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом, как передаёт ТАСС, эфире телеканала АВС сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео.

«Есть серьёзные доказательства того, что это началось там. Мы с самого начала говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане», — сказал Помпео, отвечая на вопрос о том, ознакомлен ли он с какими-либо свидетельствами, подтверждающими эту версию.

«Я могу заявить, что имеется значительный объём доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане», — добавил он.

По словам госсекретаря, из-за китайских лабораторий, несоответствующих стандартам безопасности, мир не в первый раз охватывает эпидемия. Помпео отметил, что разведывательные службы должны продолжить работу, чтобы разобраться в ситуации. Также госсекретарь сообщил, что придерживается версии, согласно которой новый коронавирус — это разработка учёных.

«Самые лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком. У меня нет причин не верить этому на данном этапе», — озвучил Помпео своё мнение относительно происхождения вируса. Приведённую корреспондентом канала информацию о том, что разведка США опровергает версию о рукотворном происхождении коронавируса, госсекретарь проигнорировал.

На сайте американского телеканала Fox News 16 апреля был опубликован материал, в котором высказывалось предположение, что коронавирус впервые передался одному из сотрудников китайской лаборатории от летучей мыши. Этот научный сотрудник якобы и стал его разносчиком в городе Ухань.