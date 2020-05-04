Зарплату за нерабочие дни 6, 7 и 8 мая заплатят как и в апреле, заявили в Минтруде

Зарплату посчитают как за рабочие дни

Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплачиваются в обычном размере, рассказали РИА Новости в Минтруде.

Как пояснили в ведомстве, деньги должны начисляться по тому же принципу, что и в апреле.

«То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», — отметили в министерстве.

Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями из-за ситуации с распространением коронавируса. В общей сложности россияне будут отдыхать до 11 мая, а выход из самоизоляции планируется начать с 12-го числа, однако он не будет одномоментным.

Весь апрель был объявлен в России нерабочим. Власти настоятельно призвали граждан не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.

Россия находится на седьмом месте по числу зараженных коронавирусом. По состоянию на 3 мая в стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч пациентов вылечились. От болезни умерли 1280 человек.

Источник: Риа Новости