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Скрыла COVID-19 больная девочка и прилетела в Нижневартовск. Пассажиров посадили на карантин

15:15 04.05.2020 Фото: pixabay.com
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Мать несовершеннолетней скрыла информацию о коронавирусе. У нее была специальная справка, но обнародовали ее только после приземления самолета.

Скрыла COVID 19 больная девочка и прилетела в Нижневартовск. Пассажиров посадили на карантин
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В Нижневартовск прибыл рейс, на борту которого находилась несовершеннолетняя с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Случай обсудили сегодня на заседании оперативного штаба. Тему подняла жительница города в своем обращении к главе города. По ее словам, мать больной девочки скрыла информацию о коронавирусе. У несовершеннолетней была специальная справка, но обнародовали ее только после приземления самолета.

Руководитель территориального отделения Роспотребнадзора Виктор Перекокин подтвердил факт произошедшего.

«Это халатное отношение к режиму самоизоляции человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Все контактные по самолету и аэропорту обследованы, у них будет 14 дней самоизоляции. Она действительно подвергла угрозе всех пассажиров и всех людей, которые ее встречали в аэропорту», — прокомментировал Перекокин.

Материалы дела направят в УМВД для дальнейшего разбирательства.

Источник: beta.nv86.ru

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