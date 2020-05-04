Скрыла COVID-19 больная девочка и прилетела в Нижневартовск. Пассажиров посадили на карантин

Мать несовершеннолетней скрыла информацию о коронавирусе. У нее была специальная справка, но обнародовали ее только после приземления самолета.

Заражение COVID-2019 теперь можно застраховать

В Нижневартовск прибыл рейс, на борту которого находилась несовершеннолетняя с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Случай обсудили сегодня на заседании оперативного штаба. Тему подняла жительница города в своем обращении к главе города. По ее словам, мать больной девочки скрыла информацию о коронавирусе. У несовершеннолетней была специальная справка, но обнародовали ее только после приземления самолета.

Руководитель территориального отделения Роспотребнадзора Виктор Перекокин подтвердил факт произошедшего.

«Это халатное отношение к режиму самоизоляции человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Все контактные по самолету и аэропорту обследованы, у них будет 14 дней самоизоляции. Она действительно подвергла угрозе всех пассажиров и всех людей, которые ее встречали в аэропорту», — прокомментировал Перекокин.

Материалы дела направят в УМВД для дальнейшего разбирательства.

Источник: beta.nv86.ru