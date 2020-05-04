Остались только пеньки: Пилят 300 старых и больных деревьев под дождем в парке Бердска

Реконструкция за 37 млн рублей продолжается в парке. Скоро начнется прокладка коммуникаций водопровода и освещения. Деревья высадят в сентябре.

300 деревьев спилили в парке Бердска

4 мая, несмотря на дождь, в парке культуры и отдыха Бердска продолжается реконструкция.

— Сейчас выпиливаем старые, больные деревья. Вывозим. На сегодняшний день, с 23 апреля, спилено около 300 деревьев. Всего в планах спилить около 400 до 13 мая. Далее будут расчищены аллеи и демонтирован старый асфальт. Начнется прокладка коммуникаций водопровода и освещения. Все идет по плану, несмотря на погоду,- рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заведующий парком Сергей Баранов 4 мая.

Высадка деревьев планируется в сентябре. Предварительно нужно выкорчевать пеньки и завести грунт. В городском парке скоро появятся лиственные деревья: рябина, ольха, береза, пирамидальный тополь, из хвойных: лиственница, ель.

Автор видео Елена Белоусова