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Остались только пеньки: Пилят 300 старых и больных деревьев под дождем в парке Бердска

15:00 04.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Реконструкция за 37 млн рублей продолжается в парке. Скоро начнется прокладка коммуникаций водопровода и освещения. Деревья высадят в сентябре.

Остались только пеньки: Пилят 300 старых и больных деревьев под дождем в парке Бердска
300 деревьев спилили в парке Бердска

4 мая, несмотря на дождь, в парке культуры и отдыха Бердска продолжается реконструкция.

— Сейчас выпиливаем старые, больные деревья. Вывозим. На сегодняшний день, с 23 апреля, спилено около 300 деревьев. Всего в планах спилить около 400 до 13 мая. Далее будут расчищены аллеи и демонтирован старый асфальт. Начнется прокладка коммуникаций водопровода и освещения. Все идет по плану, несмотря на погоду,- рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заведующий парком Сергей Баранов 4 мая.

Высадка деревьев планируется в сентябре. Предварительно нужно выкорчевать пеньки и завести грунт. В городском парке скоро появятся лиственные деревья: рябина, ольха, береза, пирамидальный тополь, из хвойных: лиственница, ель.

Остались только пеньки: Пилят 300 старых и больных деревьев под дождем в парке Бердска
Остались только пеньки: Пилят 300 старых и больных деревьев под дождем в парке Бердска
Остались только пеньки: Пилят 300 старых и больных деревьев под дождем в парке Бердска
Остались только пеньки: Пилят 300 старых и больных деревьев под дождем в парке Бердска
Остались только пеньки: Пилят 300 старых и больных деревьев под дождем в парке Бердска
Остались только пеньки: Пилят 300 старых и больных деревьев под дождем в парке Бердска
Остались только пеньки: Пилят 300 старых и больных деревьев под дождем в парке Бердска
Остались только пеньки: Пилят 300 старых и больных деревьев под дождем в парке Бердска
Остались только пеньки: Пилят 300 старых и больных деревьев под дождем в парке Бердска
Остались только пеньки: Пилят 300 старых и больных деревьев под дождем в парке Бердска
Остались только пеньки: Пилят 300 старых и больных деревьев под дождем в парке Бердска
Остались только пеньки: Пилят 300 старых и больных деревьев под дождем в парке Бердска

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Что еще нужно сделать в парке?

Аноним, 04 мая 2020 15:08
НВР: шаурму и фрукты с лотков
Аноним, 04 мая 2020 15:12
Начнется прокладка коммуникаций водопровода и освещения.
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Кто-то выиграл гранд на постройцу пивнушки в парке?
А про канализацию не забыли? Для общественного туалета.
Аноним, 04 мая 2020 15:15
"Высадка деревьев планируется в сентябре. Предварительно нужно выкорчевать пеньки и завести грунт. В городском парке скоро появятся лиственные деревья: рябина, ольха, береза, пирамидальный тополь, из хвойных: лиственница, ель."

Железная логика - тополя хрупки поэтому мы их все выпилим, но вместо них посадим молодые ХРУПКИЕ ТОПОЛЯ, ЧУТЬ ДРУГОГО ДИЗАЙНА??? Что за бред? Пожалуйста замените эти проклятые тополя на Сосны тех же размеров! Мы в Сибири живём, НО Сосен почти не осталось, одни "санитарные" вырубки, да коттеджи вместо Сосен!!!

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