6 идей модного голубого маникюра в весенне-летнем сезоне 2020 года

Голубой считается цветом надежды, нежности, гармонии и спокойствия, и в весенне-летнем сезоне 2020 года он будет особенно популярным среди модниц. Особенно актуальным будет маникюр в голубом цвете, выполненный по современным техникам.

Один из вариантов — геометрия в оформлении

Голубой — цвет чистого весеннего неба и теплого летнего моря. Он отлично впишется в светлые образы теплого сезона, подчеркнет утонченность вкуса и стиля любой женщины. Голубой маникюр можно назвать универсальным, ведь он отлично вписывается как в деловой лук, так и в повседневный. Ногти в голубом цвете выглядят очень ухоженно и аккуратно, а некрупный принт не даст вам выйти за рамки минимализма, который в моде в нынешнем году.

Особенности маникюра в голубом цвете

Голубой маникюр позволяет женщине проявить фантазию в оформлении ногтей. Цвет отлично сочетается как со светлыми оттенками, так и с темными, яркими, насыщенными. Выигрышную комбинацию подобрать будет несложно, как и выполнить на ногтях разнообразный рисунок или другую технику.

Голубой может быть как нежным маникюром, так и акцентным, ведь цвет может быть как приглушенного оттенка, так и довольно насыщенного. Выбрать себе подходящий вариант сможет любая модница — выглядеть ногти в любом случае будут стильно, свежо и позитивно.

Голубой маникюр — модный дизайн весной и летом 2020 года

В 2020 году нейл-арт захватили новые тенденции. Украшать ногти камнями и стразами уже не так актуально, как несколько лет назад. А вот блестки и конфетти, техника омбре, лунки и двойной френч набирают все большей популярности. Также в моде надписи на ногтях, фольга, мраморный рисунок. Любую из актуальных техник можно применить на голубом маникюре. Главное — определиться с желаемым оттенком.

Фольга

Этот вариант подойдет тем, кто любит роскошь и богатство. Фольга пришла на смену камням и стразам, и ногти выглядят при такой технике не менее дорого и напыщенно. При этом смотрится маникюр более лаконично и строго, придавая даме изысканности. В голубом цвете маникюр смотрится не вульгарно, а нежно и романтично — попробовать такой вариант однозначно стоит!

Геометрия

Это еще один актуальный тренд 2020 года. Геометрические формы и узоры на ногтях смотрятся очень оригинально и свежо. Голубой маникюр с полосками или с другим геометрическим узором выглядит очень просто и лаконично, но оттого не менее красиво и утонченно.

Двойной френч

Голубой цвет отлично сочетается со светлыми нюдовыми оттенками, а потому его используют при выполнении французского маникюра. Это может быть как классический френч, но без использования белого лака, так и двойной френч, который вошел в моду в 2020 году — выбрать стоит два разных оттенка голубого, чтобы контраст привлекал внимание и акцентировал его на красоте женских рук.

Морские мотивы

Этот вариант маникюра будет актуален летом, как и другие сезонные тематики, наталкивающие на мысли о долгожданном отдыхе. Выполнить волнистый маникюр стоит даже в том случае, если после карантина отпуск вам не светит — он будет прибавлять летнего настроения и легкости вашему образу.

Лунки

Голубой лунный маникюр — еще одна оригинальная идея, которая будет модной в летний сезон 2020 года. С лунками ногти всегда выглядят красиво и ухожено, а голубой цвет в подобном исполнении смотрится очень нежно.

Омбре

Переход от одного оттенка к другому без резких контрастов завораживает и заставляет засматриваться на ваш маникюр. Голубой цвет в данном случае выглядит очень романтично и даже загадочно.

Источник: therussiantimes