10 581 заболевший коронавирусом в России за сутки на 4 мая. Список регионов

1 356 человек умерло от коронавируса в России

Сегодня, 4 мая, СтопкоронавирусРФ. опубликовал новые цифры заражения коронавирусом в России. За сутки на 4 мая 10 581 случаев коронавируса в России. Всего заболевших 145 268 россиян. За сутки от нового вируса скончались 76 человек. всего — 1 356 россиян стали жертвами COVID-19. Число активных заражений — 125 817.

Вылечились от болезни 18 095 россиян. За последние сутки — 1 456 россиян.

Сводка по регионам: