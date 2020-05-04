10 581 заболевший коронавирусом в России за сутки на 4 мая. Список регионов

Сегодня, 4 мая, СтопкоронавирусРФ. опубликовал новые цифры заражения коронавирусом в России. За сутки на 4 мая 10 581 случаев коронавируса в России. Всего заболевших 145 268 россиян. За сутки от нового вируса скончались 76 человек. всего — 1 356 россиян стали жертвами COVID-19. Число активных заражений — 125 817.
Вылечились от болезни 18 095 россиян. За последние сутки — 1 456 россиян.
Сводка по регионам:
|Регион
|Выявлено
|Новые
|Активные
?
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|74401
|5795
|66064
|7573
|764
|Московская область
|14939
|803
|14302
|526
|111
|Санкт-Петербург
|5346
|317
|4112
|1197
|37
|Нижегородская область
|2852
|157
|2453
|383
|16
|Мурманская область
|1974
|280
|1816
|154
|4
|Республика Дагестан
|1958
|160
|1719
|226
|13
|Краснодарский край
|1340
|96
|910
|409
|21
|Тульская область
|1293
|75
|1130
|155
|8
|Ростовская область
|1263
|85
|1130
|123
|10
|Брянская область
|1250
|102
|944
|294
|12
|Калужская область
|1217
|81
|1077
|128
|12
|Свердловская область
|1144
|53
|1016
|127
|1
|Рязанская область
|1137
|61
|1044
|88
|5
|Республика Татарстан
|1117
|86
|984
|130
|3
|Республика Башкортостан
|1102
|80
|903
|185
|14
|Ленинградская область
|1096
|59
|873
|220
|3
|Республика Северная Осетия — Алания
|1069
|79
|977
|86
|6
|Курская область
|997
|69
|867
|126
|4
|Республика Ингушетия
|918
|53
|706
|186
|26
|Владимирская область
|896
|66
|841
|43
|12
|Республика Мордовия
|867
|59
|765
|98
|4
|Тамбовская область
|842
|53
|726
|114
|2
|Красноярский край
|823
|42
|655
|157
|11
|Республика Чувашия
|795
|64
|653
|134
|8
|Ярославская область
|789
|79
|684
|100
|5
|Ставропольский край
|788
|57
|607
|164
|17
|Кабардино-Балкарская Республика
|739
|105
|615
|122
|2
|Республика Марий Эл
|717
|49
|297
|416
|4
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|712
|104
|580
|129
|3
|Оренбургская область
|700
|81
|479
|217
|4
|Челябинская область
|682
|51
|605
|74
|3
|Республика Коми
|682
|6
|564
|111
|7
|Орловская область
|681
|19
|551
|123
|7
|Новосибирская область
|681
|61
|522
|150
|9
|Тверская область
|680
|19
|559
|115
|6
|Хабаровский край
|668
|39
|539
|122
|7
|Саратовская область
|659
|74
|557
|99
|3
|Воронежская область
|636
|34
|494
|131
|11
|Пермский край
|630
|35
|414
|207
|9
|Кировская область
|618
|33
|534
|80
|4
|Чеченская Республика
|583
|30
|289
|286
|8
|Самарская область
|578
|60
|514
|59
|5
|Липецкая область
|563
|43
|452
|109
|2
|Тюменская область
|561
|66
|374
|184
|3
|Приморский край
|547
|53
|470
|73
|4
|Пензенская область
|539
|27
|356
|175
|8
|Алтайский край
|534
|36
|450
|82
|2
|Ульяновская область
|528
|29
|440
|84
|4
|Калининградская область
|524
|45
|401
|114
|9
|Смоленская область
|520
|12
|435
|81
|4
|Волгоградская область
|516
|42
|413
|91
|12
|Астраханская область
|504
|17
|399
|101
|4
|Ивановская область
|485
|29
|388
|92
|5
|Белгородская область
|485
|31
|414
|66
|5
|Ханты-Мансийский АО
|467
|18
|328
|135
|4
|Карачаево-Черкесская Республика
|441
|11
|404
|35
|2
|Республика Бурятия
|373
|18
|264
|105
|4
|Новгородская область
|372
|24
|327
|43
|2
|Камчатский край
|339
|28
|303
|36
|0
|Республика Калмыкия
|321
|38
|263
|53
|5
|Удмуртская Республика
|314
|43
|241
|63
|10
|Республика Саха (Якутия)
|311
|29
|264
|43
|4
|Республика Хакасия
|302
|30
|270
|25
|7
|Архангельская область
|299
|39
|217
|81
|1
|Костромская область
|266
|13
|203
|60
|3
|Вологодская область
|223
|4
|148
|75
|0
|Забайкальский край
|198
|31
|131
|67
|0
|Псковская область
|196
|1
|169
|19
|8
|Республика Адыгея
|185
|7
|81
|98
|6
|Иркутская область
|177
|27
|111
|62
|4
|Кемеровская область
|166
|13
|140
|22
|4
|Омская область
|161
|34
|127
|31
|3
|Еврейская автономная область
|145
|2
|130
|15
|0
|Томская область
|128
|9
|100
|27
|1
|Магаданская область
|116
|0
|79
|35
|2
|Республика Крым
|105
|1
|66
|39
|0
|Севастополь
|91
|2
|78
|11
|2
|Республика Карелия
|89
|4
|76
|13
|0
|Амурская область
|84
|5
|69
|14
|1
|Курганская область
|52
|1
|36
|16
|0
|Республика Тыва
|47
|4
|18
|29
|0
|Ненецкий автономный округ
|47
|2
|46
|1
|0
|Республика Алтай
|36
|0
|34
|2
|0
|Сахалинская область
|28
|2
|9
|19
|0
|Чукотский автономный округ
|24
|0
|22
|2
|0