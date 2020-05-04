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10 581 заболевший коронавирусом в России за сутки на 4 мая. Список регионов

15:15 04.05.2020
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10 581 заболевший коронавирусом в России за сутки на 4 мая. Список регионов
1 356 человек умерло от коронавируса в России

Сегодня, 4 мая, СтопкоронавирусРФ. опубликовал новые цифры заражения коронавирусом в России. За сутки на 4 мая 10 581 случаев коронавируса в России. Всего заболевших 145 268 россиян. За сутки от нового вируса скончались 76 человек. всего — 1 356 россиян стали жертвами COVID-19. Число активных заражений — 125 817.

Вылечились от болезни 18 095 россиян. За последние сутки — 1 456 россиян.

Сводка по регионам:

Регион Выявлено Новые Активные

?
 Выздоровело Умерло
Москва  74401 5795  66064  7573  764
Московская область  14939 803  14302  526  111
Санкт-Петербург  5346 317  4112  1197  37
Нижегородская область  2852 157  2453  383  16
Мурманская область  1974 280  1816  154  4
Республика Дагестан  1958 160  1719  226  13
Краснодарский край  1340 96  910  409  21
Тульская область  1293 75  1130  155  8
Ростовская область  1263 85  1130  123  10
Брянская область  1250 102  944  294  12
Калужская область  1217 81  1077  128  12
Свердловская область  1144 53  1016  127  1
Рязанская область  1137 61  1044  88  5
Республика Татарстан  1117 86  984  130  3
Республика Башкортостан  1102 80  903  185  14
Ленинградская область  1096 59  873  220  3
Республика Северная Осетия — Алания  1069 79  977  86  6
Курская область  997 69  867  126  4
Республика Ингушетия  918 53  706  186  26
Владимирская область  896 66  841  43  12
Республика Мордовия  867 59  765  98  4
Тамбовская область  842 53  726  114  2
Красноярский край  823 42  655  157  11
Республика Чувашия  795 64  653  134  8
Ярославская область  789 79  684  100  5
Ставропольский край  788 57  607  164  17
Кабардино-Балкарская Республика  739 105  615  122  2
Республика Марий Эл  717 49  297  416  4
Ямало-Ненецкий автономный округ  712 104  580  129  3
Оренбургская область  700 81  479  217  4
Челябинская область  682 51  605  74  3
Республика Коми  682 6  564  111  7
Орловская область  681 19  551  123  7
Новосибирская область  681 61  522  150  9
Тверская область  680 19  559  115  6
Хабаровский край  668 39  539  122  7
Саратовская область  659 74  557  99  3
Воронежская область  636 34  494  131  11
Пермский край  630 35  414  207  9
Кировская область  618 33  534  80  4
Чеченская Республика  583 30  289  286  8
Самарская область  578 60  514  59  5
Липецкая область  563 43  452  109  2
Тюменская область  561 66  374  184  3
Приморский край  547 53  470  73  4
Пензенская область  539 27  356  175  8
Алтайский край  534 36  450  82  2
Ульяновская область  528 29  440  84  4
Калининградская область  524 45  401  114  9
Смоленская область  520 12  435  81  4
Волгоградская область  516 42  413  91  12
Астраханская область  504 17  399  101  4
Ивановская область  485 29  388  92  5
Белгородская область  485 31  414  66  5
Ханты-Мансийский АО  467 18  328  135  4
Карачаево-Черкесская Республика  441 11  404  35  2
Республика Бурятия  373 18  264  105  4
Новгородская область  372 24  327  43  2
Камчатский край  339 28  303  36  0
Республика Калмыкия  321 38  263  53  5
Удмуртская Республика  314 43  241  63  10
Республика Саха (Якутия)  311 29  264  43  4
Республика Хакасия  302 30  270  25  7
Архангельская область  299 39  217  81  1
Костромская область  266 13  203  60  3
Вологодская область  223 4  148  75  0
Забайкальский край  198 31  131  67  0
Псковская область  196 1  169  19  8
Республика Адыгея  185 7  81  98  6
Иркутская область  177 27  111  62  4
Кемеровская область  166 13  140  22  4
Омская область  161 34  127  31  3
Еврейская автономная область  145 2  130  15  0
Томская область  128 9  100  27  1
Магаданская область  116 0  79  35  2
Республика Крым  105 1  66  39  0
Севастополь  91 2  78  11  2
Республика Карелия  89 4  76  13  0
Амурская область  84 5  69  14  1
Курганская область  52 1  36  16  0
Республика Тыва  47 4  18  29  0
Ненецкий автономный округ  47 2  46  1  0
Республика Алтай  36 0  34  2  0
Сахалинская область  28 2  9  19  0
Чукотский автономный округ  24 0  22  2  0
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