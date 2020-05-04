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Какого числа будет праздник Вознесение Господне в 2020 году?

15:37 04.05.2020 Фото: pxhere.com
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Дата праздника меняется из года в год и напрямую зависит от того, на какое число выпадает Пасха: Вознесение отмечают через 40 дней после Светлого Воскресения Христова.

Какого числа будет праздник Вознесение Господне в 2020 году?
В текущем году, из-за высокого риска распространения опасного вируса, многие церковные праздники верующим приходится отмечать в стенах собственного дома
Сюжет: Православные обряды
Какого числа будет праздник Вознесение Господне в 2020 году?

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Верующим важно знать когда, какого числа будет праздник Вознесение Господне в 2020 году. Дата праздника меняется из года в год и напрямую зависит от того, на какое число выпадает Пасха: Вознесение отмечают через 40 дней после Светлого Воскресения Христова. В 2020 году оно выпадает на 28 мая.

Традиции праздника Вознесение Господне

Именно на Вознесение устанавливается тепло и наступает лето. Уже все отцветает, на деревьях появляются завязиВ 2020 году праздник выпадает на 28 мая, когда и календарная весна уже подходит к концу. Это значит, что примета, как никогда, актуальна.

Главная традиция дня — посетить храм, где пройдет праздничное богослужение.

В текущем году, из-за высокого риска распространения опасного вируса, многие церковные праздники верующим приходится отмечать в стенах собственного дома.

Ходить в храм в период объявленной самоизоляции не стоит: это рискованно. Если до конца мая карантин закончится, то с самого утра 28 числа стоит пойти в храм, а если нет, то помолиться и отпраздновать Вознесение лучше дома, в кругу семьи.

Особенности праздника Вознесение Господне

В старину хозяйки специально к этому празднику пекли пироги с начинкой из зелёного лука и еще одна выпечки, подобный хлебу, под названием «лесенки», или «лествицы». Внешне такая сдоба напоминает лестницу и символизирует ступени на Небо, куда вознесся Иисус Христос.

Перекладин из теста всегда делают 7 шт., по числу небес апокалипсиса. Обычно эту ритуальную выпечку несут в храм, где освящают, а отправляются с ней в гости к родным и близким людям.

Есть интересный обычай, которому люди строго следовали: все 40 дней от одного большого праздника, Пасха, до другого, Вознесения Христова, никто не имел права отказать путнику в его просьбах, о чем бы тот не попросил. Не помочь страннику в такие дни — грешно.

Стоит проявлять свои лучшие качества и делать добро людям, желательно не только в церковные праздники, но круглый год.

Религия предполагает милосердие и великодушие, а это значит что нужно подавать милостыню, кормить голодных, делиться с нуждающимися тем, что сам имеешь и никому не отказывать в помощи.

Источник: rsute.ru

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