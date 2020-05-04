Шьют маски для пациентов сами медсестры офтальмологической клиники Рима в пандемию коронавируса

В Италии медики, как и по всему миру сейчас, во время пандемии коронавируса, находятся на передовой. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал ранее, как заражаются врачи и медсестры в офтальмологической клинике Рима, которая не принимает больных с COVID-19. Как заболевают члены их семей и умирают престарелые родители — в одиночестве. Даже поприсутствовать на прощальной мессе и на похоронах нет возможности. Отпевание показывают по видео тем, кто сам лечится в больнице от коронавирусной инфекции.
Между тем в самой офтальмологической клинике Риме перешли на новый режим работы с начала марта, когда по всей Италии ввели режим самоизоляции после вала смертей от коронавируса в северных областях страны. Пациентов сейчас держат на расстоянии, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» медсестра отделения скорой помощи Наташа Пау:
— Нас собрал директор и заявил, что не надо паниковать, дал инструкции. Пациентов с конъюнктивитом и похожими заболеваниям принимать в особом режиме. Таких больных мы не пускали в холл клиники, вежливо объясняли, чтобы не пропустить инфекцию. Конечно, многим это не нравилось, люди нервничали, возмущались. Но когда коронавирус пришел серьезно, мы перешли к еще более жесткой схеме приема пациентов. Сейчас в клинике дежурят три врача. Один прямо на входе. Там же поставили микроскоп. Доктор быстро смотрит и отправляет домой. Исключения составляют экстренные случаи, угрожающие жизни и здоровью, и необходимость справки для предоставления на работу. Например, стружка в глазу. Но сначала мы выясняем, с чем пришел человек в клинику, какие симптомы.
Римскую офтальмологическую клинику закрыли. Амбулаторного приема нет. Делают только срочные операции, принимают людей с глазными травмами, с прогрессивной потерей зрения и онкологией. При этом пациенты в клинику поступают только через отделение скорой помощи, где работает Наташа.
Но ни она, ни ее коллеги по «скорой» не экипированы в противоочумные костюмы. Хотя медики прошли курс надевания защитных костюмов на специальных. В клинике они ходят в хирургической шапочке, одноразовых халатах, бахилах, перчатках, масках и очках. Маску в течение всего рабочего времени снимать категорически запрещено.
— Окулисты вынуждены близко контактировать с пациентами. Поэтому со средствами защиты у нас очень строго. Маски нам выдают на смену. А для пациентов мы делали маски сами из хирургической ткани, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наташа.
Как римляне сидели на самоизоляции и как итальянские власти помогают бизнесу читайте в ближайшее время.
По заверению Ростеха: "- Цена материала, из которого делают маски и защитные костюмы, взлетела на черном рынке в пять раз – до 1,5 тысячи рублей за один килограмм при закупочной стоимости не более 300 рублей."