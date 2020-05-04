Шьют маски для пациентов сами медсестры офтальмологической клиники Рима в пандемию коронавируса

Медикам средства защиты выдают. Окулисты вынуждены близко контактировать с пациентами при эпидемии COVID-19. Иногда люди «истерят» против жестких ограничений, особенно те, кто «любит лечиться», рассказала «Курьер. Среда. Бердск» медсестра римского госпиталя.

Итальянских медиков научили экипироваться в пандемию коронавируса

В Италии медики, как и по всему миру сейчас, во время пандемии коронавируса, находятся на передовой. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал ранее, как заражаются врачи и медсестры в офтальмологической клинике Рима, которая не принимает больных с COVID-19. Как заболевают члены их семей и умирают престарелые родители — в одиночестве. Даже поприсутствовать на прощальной мессе и на похоронах нет возможности. Отпевание показывают по видео тем, кто сам лечится в больнице от коронавирусной инфекции.

Между тем в самой офтальмологической клинике Риме перешли на новый режим работы с начала марта, когда по всей Италии ввели режим самоизоляции после вала смертей от коронавируса в северных областях страны. Пациентов сейчас держат на расстоянии, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» медсестра отделения скорой помощи Наташа Пау:

— Нас собрал директор и заявил, что не надо паниковать, дал инструкции. Пациентов с конъюнктивитом и похожими заболеваниям принимать в особом режиме. Таких больных мы не пускали в холл клиники, вежливо объясняли, чтобы не пропустить инфекцию. Конечно, многим это не нравилось, люди нервничали, возмущались. Но когда коронавирус пришел серьезно, мы перешли к еще более жесткой схеме приема пациентов. Сейчас в клинике дежурят три врача. Один прямо на входе. Там же поставили микроскоп. Доктор быстро смотрит и отправляет домой. Исключения составляют экстренные случаи, угрожающие жизни и здоровью, и необходимость справки для предоставления на работу. Например, стружка в глазу. Но сначала мы выясняем, с чем пришел человек в клинику, какие симптомы.



Пациенты ждут на улице, заходят по одному, дезинфицируют руки, надевают перчатки, заполняют декларацию о том, что они никуда не выезжали, что не контактировали с зараженными и подобное. Хотя риск, что у него есть коронавирус очень высок. В зале ожидания может находиться не более четырех человек на расстоянии друг от друга. Конечно, это долго и муторно. Поначалу некоторые пациенты истерили, когда мы их не пускали, требовали пройти к врачу, грозились вызвать полицию. Но такое бывает, независимо от пандемии. Особенно отличаются те, кто любит ходить по больницам, проверяют здоровье. Они, конечно, потеряли в развлечениях.

Римскую офтальмологическую клинику закрыли. Амбулаторного приема нет. Делают только срочные операции, принимают людей с глазными травмами, с прогрессивной потерей зрения и онкологией. При этом пациенты в клинику поступают только через отделение скорой помощи, где работает Наташа.

Но ни она, ни ее коллеги по «скорой» не экипированы в противоочумные костюмы. Хотя медики прошли курс надевания защитных костюмов на специальных. В клинике они ходят в хирургической шапочке, одноразовых халатах, бахилах, перчатках, масках и очках. Маску в течение всего рабочего времени снимать категорически запрещено.

— Окулисты вынуждены близко контактировать с пациентами. Поэтому со средствами защиты у нас очень строго. Маски нам выдают на смену. А для пациентов мы делали маски сами из хирургической ткани, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наташа.

Как римляне сидели на самоизоляции и как итальянские власти помогают бизнесу читайте в ближайшее время.