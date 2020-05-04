Видео жесткого ДТП мотоцикла и Audi попало в Сеть. Водитель убил жену и байкера в Калининграде

Мотоциклист погиб

В воскресенье на Советском проспекте в Калининграде произошла авария, в которой погибли два человека, один серьезно пострадал.

По предварительным данным, 50-ти летний водитель легкового автомобиля «Ауди» при повороте с Советского проспекта на улицу Гайдара не предоставил преимущество проезда мотоциклу, который направлялся на выезд из города.

В результате столкновения транспортных средств супруга автомобилиста 48-ми лет, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, скончалась на месте происшествия. Травмы не совместимые с жизнью получил водитель мотоцикла «Сузуки» 25-ти лет. Его попутчица госпитализирована в тяжелом состоянии и сейчас находится в реанимации.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции.

«Оперативно изъятые записи с камер видеонаблюдения дали возможность установить, что водитель автомобиля «Ауди» не выполнил правила очередности проезда перекрёстка. Выясняются все причины и обстоятельства дорожной трагедии. В том числе и почему человек за рулем автомобиля, к слову, с 22-х летнем стажем вождения, не заметил и не уступил дорогу мотоциклу, который имел преимущество очередности проезда» — сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Источник: vesti-kaliningrad.ru