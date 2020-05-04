04.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Видео жесткого ДТП мотоцикла и Audi попало в Сеть. Водитель убил жену и байкера в Калининграде

17:15 04.05.2020 Фото: скриншот видео
4 0

Пассажирка мотоцикла находится в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля не уступил дорогу байкеру. Супруга погибла мгновенно.

Видео жесткого ДТП мотоцикла и Audi попало в Сеть. Водитель убил жену и байкера в Калининграде
Мотоциклист погиб

В воскресенье на Советском проспекте в Калининграде произошла авария, в которой погибли два человека, один серьезно пострадал.

По предварительным данным, 50-ти летний водитель легкового автомобиля «Ауди» при повороте с Советского проспекта на улицу Гайдара не предоставил преимущество проезда мотоциклу, который направлялся на выезд из города.

В результате столкновения транспортных средств супруга автомобилиста 48-ми лет, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, скончалась на месте происшествия. Травмы не совместимые с жизнью получил водитель мотоцикла «Сузуки» 25-ти лет. Его попутчица госпитализирована в тяжелом состоянии и сейчас находится в реанимации.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции.

«Оперативно изъятые записи с камер видеонаблюдения дали возможность установить, что водитель автомобиля «Ауди» не выполнил правила очередности проезда перекрёстка. Выясняются все причины и обстоятельства дорожной трагедии. В том числе и почему человек за рулем автомобиля, к слову, с 22-х летнем стажем вождения, не заметил и не уступил дорогу мотоциклу, который имел преимущество очередности проезда» — сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: vesti-kaliningrad.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соблюдаете ПДД?

Аноним, 04 мая 2020 17:28
Девки, не садитесь кататься с ***** - реанимация это плохое место
Ай как же это водитель с таким стажем не заметил? вопрос уровня что, где, когда. Ну вообще этот мотоцикл и 150 сможет идти, 22 года стажа и не заметил, вот разява.
Вовочка, 04 мая 2020 17:41
Это водитель мотоцикла убился сам, убил жену водителя, покалечил свою попутчицу и посадил водителя. Молодец, чо.
Аноним, 04 мая 2020 17:46
Быстро моцики гонают,можно запросто его не заметить,даже у опытного водителя вырабатывается стереотип,что ли,если видишь тр.средство которому должен уступить и каждый день примерно одно и тоже,а тут вроде нет никого,хлоп,и вот пулька летящая 200,а маневр уже начат...Все тут неправы,только возврата нет...
Аноним, 04 мая 2020 17:55
О кстати, а что с водилой девятки в которого в прошлом году на дк два въехало, нормально всё у него?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин обсудит выход России из самоизоляции 6 мая
18:31 04-05-2020
Путин обсудит выход России из самоизоляции 6 мая
Поймали еще четверых нарушителей карантина после прилета из Москвы и из-за границы в Новосибирске
18:21 04-05-2020
Поймали еще четверых нарушителей карантина после прилета из Москвы и из-за границы в Новосибирске
5 лучших сиропов от кашля для самостоятельного приготовления
18:10 04-05-2020
5 лучших сиропов от кашля для самостоятельного приготовления
Красная нить на запястье: Как и зачем носить этот мощный оберег
18:05 04-05-2020
Красная нить на запястье: Как и зачем носить этот мощный оберег
БердскВечный огонь к 75-летию Победы 8 мая вспыхнет в Бердске
18:00 04-05-2020
Вечный огонь к 75-летию Победы 8 мая вспыхнет в Бердске
4 млн просмотров набрало видео Билли Айлиш с бэкстейджа съемки для китайского Vogue
17:54 04-05-2020
4 млн просмотров набрало видео Билли Айлиш с бэкстейджа съемки для китайского Vogue
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 1
17:47 04-05-2020
Подпишитесь на рассылку
Аттестацию всех педагогов продлят до 31 декабря 2020 года
17:46 04-05-2020
Аттестацию всех педагогов продлят до 31 декабря 2020 года
Водку и коньяк вдребезги: Устроил погром в магазине уволенный грузчик в Кузбассе
17:45 04-05-2020
Водку и коньяк вдребезги: Устроил погром в магазине уволенный грузчик в Кузбассе
БердскSOS: Единой ритуальной службы 112 не существует. Мошенники орудуют в Бердске
17:44 04-05-2020
SOS: Единой ритуальной службы 112 не существует. Мошенники орудуют в Бердске