Зарплату до 175 тыс рублей получат студенты-медики за работу с пациентами с COVID-19 в Москве

Студенты-практиканты будут получать ежемесячно 70 тысяч рублей, студенты на должности младшей медсестры — 115 тыс. рублей.

студенты-практиканты будут получать ежемесячно 70 тысяч рублей

Студенты медицинских вузов смогут получить зарплату в размере до 175 тысяч рублей при работе в больницах Москвы, где находятся пациенты с коронавиурсной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

Отмечается, что студенты-практиканты будут получать ежемесячно 70 тысяч рублей, студенты на должности младшей медсестры — 115 тыс. рублей, на должности медсестры — 175 тыс. рублей.

Соответствующий приказ подписал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Источник: gazeta.ru