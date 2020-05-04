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Зарплату до 175 тыс рублей получат студенты-медики за работу с пациентами с COVID-19 в Москве

17:30 04.05.2020 Фото: pixabay.com
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Студенты-практиканты будут получать ежемесячно 70 тысяч рублей, студенты на должности младшей медсестры — 115 тыс. рублей.

Зарплату до 175 тыс рублей получат студенты медики за работу с пациентами с COVID 19 в Москве
студенты-практиканты будут получать ежемесячно 70 тысяч рублей

Студенты медицинских вузов смогут получить зарплату в размере до 175 тысяч рублей при работе в больницах Москвы, где находятся пациенты с коронавиурсной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

Отмечается, что студенты-практиканты будут получать ежемесячно 70 тысяч рублей, студенты на должности младшей медсестры — 115 тыс. рублей, на должности медсестры — 175 тыс. рублей.

Соответствующий приказ подписал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Источник: gazeta.ru

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От редакции

Оно того стоит?

Аноним, 04 мая 2020 17:37
Прибереги бабло, скоро уже тебе нечем будет чинушам заоблачные пенсии платить, и обещанные пособия на детей

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