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Образование / Общество

220 тыс. школьников и педагогов обеспечили компьютерами и планшетами для дистанционного обучения в России

17:18 04.05.2020 Фото: pxhere.com
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В пресс-службе Минпросвещения отметили, что поделиться техникой может любой житель страны, а также организации, для этого необходимо оставить на сайте помогиучитьсядома.рф заявку.

220 тыс. школьников и педагогов обеспечили компьютерами и планшетами для дистанционного обучения в России

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение

Примерно 220 тыс. школьников и педагогов в России уже обеспечены компьютерами и планшетами для дистанционного обучения, сообщила в четверг пресс-служба Минпросвещения.

«На сегодня необходимыми компьютерами, планшетами и ноутбуками обеспечены около 200 тыс. школьников и более 19 тыс. педагогов по всей стране. Более 30 тыс. ребят, получивших компьютеры и ноутбуки, — это учащиеся выпускных 9 и 11 классов. Более 19 тыс. детей — из многодетных и малообеспеченных семей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минпросвещения отметили, что поделиться техникой может любой житель страны, а также организации, для этого необходимо оставить на сайте помогиучитьсядома.рф заявку.

Во вторник, 28 апреля, замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщал, что за две недели в рамках специальной акции школьникам и учителям для дистанционного обучения передали примерно 150 тыс. компьютеров.

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Министерство вместе с Агентством стратегических инициатив и партией «Единая Россия» запустили акцию «Помоги учиться дома», чтобы помочь нуждающимся семьям и учителям, у которых нет необходимого оборудования, организовать дистанционное обучение.

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