Вечный огонь к 75-летию Победы 8 мая вспыхнет в Бердске

В этот же день на мемориале Славы, на ремонт которого потратили 265 тыс. рублей, установят звезду. Ремонтные работы закончатся 7 мая.

Ремонтируют мемориал Славы в Бердске

Накануне 75-летия Великой Победы был запланирован ремонт мемориала Славы. Работы выполняются по муниципальной программе «Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия города Бердска на 2019-2023 годы».

9 апреля свод над Вечным огнем был обшарпан, плиты разбиты, асфальт разрушен в нескольких местах.

4 мая на Мемориале Славы отделочники шпаклевали верхнюю поверхность подпорных стенок комплекса и красили стены. Мемориал перед праздником заметно обновился и преобразился. Работы по ремонту мемориала проводит МКУ ЖКХ Бердска.

По словам директора жилищно-коммунальной службы Бердска Максима Совбанова, в объем работ входило: ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону, покраска, очистка верхней поверхности подпорных стенок комплекса «Вечный огонь» и поверхности ступеней. Также были обустроены плитные тротуары с заполнением швов цементным раствором. Работы планируется завершить до 7 мая. На ремонт было потрачено 265 тыс рублей. 8 мая будет установлена звезда и зажжен Вечный огонь.

Автор видео Елена Белоусова